Çavuşoğlu: Büyükelçiliğini adam gibi yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye yönelik, "Sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde görevini yapacak. Türkiye'nin valisi gibi davrananların hiçbirine müsaade etmeyiz." dedi.

Bayram tatilini Antalya'da geçiren Bakan Çavuşoğlu, Manavgat AK Parti İlçe Teşkilatındaki bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dün Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve telefonda bayramlaştığı Başbakan Binali Yıldırım'ın Manavgatlılara selam gönderdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP'li belediyelere atanan kayyumları eleştirerek Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye çalışan ABD Büyükelçisi John Bass'ı "Sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde görevini yapacak." sözleriyle uyardı.



İşte Çavuşoğlu'nun ABD Büyükelçisi John Bass'a hitaben söylediği sert sözler;

"BİZ SÖYLEYİNCE İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK OLUYOR"



"Biz de birçok ülkeyle ilgili rahatsızlıklarımızı dile getiriyoruz. Mesela ABD'de artan ırkçılık. Sadece İslam karşıtlığı değil farklı renklere yönelik ırkçılıkta da bir hortlama var. İşte polis ne kadar insan öldürdü. Ama Washington'daki büyükelçime telefon açıp, 'Sen bir açıklama yap' demiyorum. Bu endişemizi doğrudan ABD'li muhataplarımıza kendimiz söylüyoruz. Bu işin nezaketi budur. Cumhurbaşkanı'mız Obama'ya söyleyebiliyor. Ben John Kerry'e söyleyebiliyorum. Başka rahatsızlıklarımız da var. Ama biz söyleyince içişlerine karışmak oluyor. Ama kendileri her türlü şeyi söyleme yetkisini kendilerinde buluyorlar.

BOZDAĞ'DAN ABD BÜYÜKELÇİSİNE TEPKİ

"BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ADAM GİBİ YAPACAK"

Kusura bakmayın hiçbiriniz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Bugün, Türkiye ikinci sınıf bir ülke değildir. Türkiye ile ilişkilerinizi adam gibi yürütmek istiyorsanız, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. O Türkiye geçti. Ayrıca, sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde görevini yapacak. Türkiye'nin valisi gibi davrananların hiçbirisine müsaade etmeyiz. Bunlara da izin vermeyiz. Herkes haddinin, hukukunun ve görevinin çerçevesini çok iyi bilsin."

İŞTE KAYYUM ATANAN 28 BELEDİYE

FETÖ İÇİN GEÇİCİ TUTUKLAMA TALEBİ



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin önce elindeki teröristleri teslim etmesi gerektiğini ifade ederek, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için geçici tutuklama talebini, gerekçesiyle ABD'ye gönderdiklerini söyledi. ABD'den, Fetullah Gülen'in bir an evvel tutuklanmasını ve oradan Türkiye'ye mesajlar vermesinin engellemesini beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ondan sonra da ilettiğimiz ve ileteceğimiz delillerle Türkiye'ye iade edilmesi ve bu hain teröristin Türk yargısına, teslim edilmesini istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Yurt dışına kaçanların bir kısmını getirdik. Diğerlerini de tespit ettiğimiz yerlerde getiriyoruz. Yunanistan'daki süreci de yakından takip ediyoruz. Yasal bir süreç var. Ama inşallah onlar da Türkiye'ye gelecekler ve hainlerden hesabı millet adına sormaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.