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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 18:17 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vesilesiyle bir dizi görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile da görüştü.

SİYASİ PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA

Erdoğan, telefon görüşmelerinde, 'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığın huzur ve esenliğine vesile olması dileğinde bulundu.