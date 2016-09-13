Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü.

SİYASİ PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA

Erdoğan, telefon görüşmelerinde, Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığın huzur ve esenliğine vesile olması dileğinde bulundu.