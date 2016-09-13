Cuntacı albay gayrimenkul zengini çıktı

FETÖ mensubu askerlerin, 15 Temmuz darbe kalkışması esnasında, haberleşme ve anlık gelişmeleri paylaşmak için WhatsApp'ta oluşturdukları "Yurtta Sulh Biziz" adlı grubun yöneticilerinden olan, Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin'in, gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.



K.MARAŞ'TA 6 DAİRESİ VAR



Kahramanmaraş'ta biri eşinin üzerine 6 dairesi bulunan firari Uzay Şahin'in, darbe girişiminden bir gün önce de çalıntı bir kimlik bilgisiyle, kendi hesabına 170 bin TL yatırdığı belirlendi. Şahin'in mal varlığına savcılığın talebiyle tedbir konuldu.



Üst rütbeli 8 istihbaratçıdan kurulu özel ekip tarafından aranan Şahin, darbe girişiminden önce, "İzne çıkıyorum ama dönüşüm muhteşem olacak" diyerek Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'ndan ayrılıp, aralarında Adil Öksüz'ün de bulunduğu darbecilerle birlikte Akıncı Üssü'nde yapılan toplantıya katıldı. Ardından 14 Temmuz'da İstanbul'a geçen Şahin, Kartal'daki General Nurettin Baransel Kışlası içindeki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Tank Taburu'na gitti.



'SİVİLLERİ VURUN' EMRİ VERDİ



Buradan darbenin yönetimine katılan Şahin, darbecilerin WhatsApp'ta oluşturdukları "Yurtta Sulh Biziz" grubundan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın rehin alınması emrini verdi. Kendine bağlı bir darbeci komutanın "Vatandaşlar üzerimize geliyor" demesi üzerine, "Geçirmeyin ateş serbest" emrini veren firari Şahin, 16 Temmuz sabahı ise Adil Öksüz'ün ayarladığı ve içinde iki kişinin bulunduğu bir taksi ile Ankara'ya doğru yola çıktı.



Düzce'deki bir bankamatikten kardeşine 30 bin TL havale eden Uzay Şahin, Ankara'ya ulaştıktan sonra tüm iletişim kanallarını kapattı. Şahin, ardından Güney Kıbrıs'a kaçtı.