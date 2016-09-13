DAEŞ'in mühimmat deposu imha edildi

Koalisyon Güçleri tarafından, Baragitah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik 2 hava harekatında 1 havan mevzii ve 1 mühimmat deposu imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), DAEŞ başta olmak, üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 20'nci gününe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün saat 18.00'e kadar Suriye sınır hattında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Cerablus ve Rai bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

10 SORUDA CERABLUS

Harekat kapsamında, şu ana kadar 845 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirilen açıklamada, harekatın başladığı günden bu yana toplam 516 hedefe 2 bin 223 atım gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Koalisyon Güçleri tarafından, bugün Baragitah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik iki hava harekatı icra edildiği, 1 havan mevzisi ve 1 mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.

Suriye sınır hattında bir Bayraktar İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, AFAD ve Kızılaya ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü, bölgedeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.