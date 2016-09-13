Dağlıca'ya hava harekatı

TSK, Dağlıca'ya düzenlediği hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), düzenlenen hava harekatı ile Hakkari Dağlıca Alandüz'de 3 adet dinamik hedef ve bir sığınağın imha edildiğini, 7 bölücü terör örgütü mensubu teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Eylül 2016 tarihinde 13.14-13.46 saatleri arasında Hakkâri Dağlıca-Alandüz arasındaki kırsalda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Bölgede tespit edilen 3 adet dinamik hedef ve bir sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği, toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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