Dershane müdüründen öğrencilere FETÖ baskısı

Öğrencilere FETÖ’ye ait yayınları almaları için baskı yaptığı ve velilerden fitre, zekât, kurban adı altında para toplayıp örgüte finansman sağladığı saptanan, Anafen Dershaneleri Genel Müdürü Talip Demir tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan, kapatılan eski Anafen Dershanesi Genel Müdürü ve Fatih Koleji Genel Koordinatörü Talip Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ca koordine edilen soruşturma kapsamında, Talip Demir hakkında Anafen Dershanesi'ne çocuklarını gönderen veliler tarafından yapılan çok sayıda şikâyet üzerine işlem başlatıldığı ortaya çıktı.



ZORLA ZAMAN ABONELİĞİ...



Şikâyetçi veliler, Anafen Dershanesi'nde öğrenim gören öğrencilerine, dershane yöneticileri tarafından FETÖ/PDY'ye ait basın kuruluşlarının bastığı dergilerini almaları yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunulduğunu anlattı.



Aynı veliler ifadelerinde, kendilerinden, eğitim kurumu çalışanları ve öğretmenleri aracılığı ile kurban, fitre veya para talep edildiğini de belirtti. Veliler, FETÖ/PDY kontrolündeki dershanelerin düzenlediği deneme sınavlarına girebilmek için Zaman gazetesine abone olma zorunluluğu getirildiğini de aktardı.



ŞİRKET USULSÜZLÜKLERİ



Gerek örgüt gazetesinin tirajını artırmak, gerekse örgüte finansman sağlamak amacı ile velilerinden çeşitli taleplerde bulunulduğu iddiaları üzerine Anafen Dershanesi'nde Genel Müdürlük yapan Talip Demir gözaltına alındı. Demir'e yönelik suçlamalara ilişkin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, görev yaptığı şirketlerdeki çeşitli usulsüzlükler de yer aldı.



SUÇU ÖĞRETMENLERE ATTI



Talip Demir'in Anafen'de çalıştığı dönemde, öğrenim gören öğrencilerin, eğitim kurumu dışına götürülerek Fetullah Gülen yayınlarının okutulduğu, sohbetlerinin dinletildiği, eğitim kampı adı altında bu yapıya mensup üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere gönderildikleri ileri sürüldü. Demir'in 2008'den itibaren de başta Amerika olmak üzere çok sayıda yurtdışı seyahati yaptığı da belirlendi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Talip Demir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Hâkimliğe çıkarılan Demir, sorgusunda hakkındaki iddiaları reddetti. Demir dershane öğrencilerine yönelik telkin ve yönlendirmeleri öğretmenlerin bireysel olarak yaptıklarını iddia etti. 'Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma' suçu kapsamında tutuklanan Talip Demir, cezaevine gönderildi.