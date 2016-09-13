Devlette büyük terör temizliği

Hükümet terör örgütlerinin devletten temizlenmesi sürecini genişleterek sürdürecek. FETÖ, PKK’nın yanı sıra DAEŞ ve DHKP-C gibi 10’un üzerinde terör örgütü mercek altına alındı
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması üzerine yeni bir oyun sahneye konuldu. Terör örgütleri teker teker ortaya çıkıp eylem yapmaya başladı. Bunun üzerine hükümet FETÖ'ye yönelik başlattığı temizlik operasyonunun kapsamını genişletme kararı aldı. Hükümet Türkiye'ye topyekün savaş açan örgütlere karşı topyekün mücadele için yeni bir planlama yaptı.
28 TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYEDE TEMİZLİK
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına terör örgütü mensubu çalışanlarının belirlenmesine dönük çalışma yapmaları talimatı verildi. Ayıklama yapılırken FETÖ'cüler için olduğu gibi kriterler uygulanacak. Sempatizanlardan örgüt ile iç içe geçenler ayrılacak. Eylemlere, toplantılara katılıp katılmadığı, terör örgütü yöneticileri ile bağlantılarına bakılacak. Örgüt üyeleri somut kanıtlara dayandırılarak devletten atılacak.
Temizlik kapsamına, Türkiye'nin resmi olarak "terör örgütü" kabul ettiği tüm kanlı örgütler girecek. Buna göre FETÖ ve PKK'nın yanı sıra, DAEŞ, DHKP-C, MLKP, İBDA-C gibi 10'un üzerinde terör örgütünün mensupları da mercek altına alınacak. Bakanlıklar ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bu geçerli olacak.
BELEDİYELERDE TEMİZLİK
PKK'ya yönelik operasyon sadece öğretmenler ile sınırlı kalmayacak. Belediyelerden bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına kadar devletin tüm birimlerinde PKK'lılar ayıklanacak. Özellikle de belediyelerdeki PKK'lılar temizlenip terör örgütünün eylemlerine destek verilmesinin önüne geçilecek. Çünkü, görevden alınan belediye başkanları kadar buralarda çalışanlar içinde de çok sayıda PKK'lı bulunuyor. Bunlar hendeklerin kazılması, barikatlar kurulması ve bölgedeki eylemler sırasında aktif rol oynamıştı.