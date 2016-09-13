Devlette büyük terör temizliği

Hükümet terör örgütlerinin devletten temizlenmesi sürecini genişleterek sürdürecek. FETÖ, PKK’nın yanı sıra DAEŞ ve DHKP-C gibi 10’un üzerinde terör örgütü mercek altına alındı

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması üzerine yeni bir oyun sahneye konuldu. Terör örgütleri teker teker ortaya çıkıp eylem yapmaya başladı. Bunun üzerine hükümet FETÖ'ye yönelik başlattığı temizlik operasyonunun kapsamını genişletme kararı aldı. Hükümet Türkiye'ye topyekün savaş açan örgütlere karşı topyekün mücadele için yeni bir planlama yaptı.

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