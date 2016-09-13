Diyadin Belediyesinin Kürtçe tabelası tekrar asıldı

Diyadin Belediyesinin daha önce indirilen Kürtçe tabelası, İçişleri Bakanı Soylunun talimatıyla tekrar asıldı.

Ağrı'nın Diyadin Belediye Başkanlığına görevlendirme yapıldıktan sonra indirilen Kürtçe tabelası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun talimatı ile tekrar asıldı.

PKK/KCK ve FETÖ'ye yardım ve destek verdiği gerekçesiyle, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında belediye başkanlığına görevlendirme yapılan Diyadin Belediyesinin girişindeki Kürtçe tabela, daha önce indirilmişti.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN KÜRTÇE TABELA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Soylu'nun tabelanın yeniden asılması yönünde talimat vermesinin ardından tabela tekrar asıldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 28 belediye başkanının yerine yeni görevlendirmeler yapılmasının ardından Belediye Başkanlığı görevine, Diyadin Kaymakamı Mekan Çeviren getirilmişti.

İŞTE KAYYUM ATANAN 28 BELEDİYE