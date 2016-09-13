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FETÖ soruşturmasında dershane müdürü tutuklandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 22:20
FETÖ soruşturmasında dershane müdürü tutuklandı
FETÖ soruşturmasında dershane müdürü tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, bir dönem Anafen Dershanesi Genel Müdürlüğü yapan ve kapatılan Fatih Koleji Genel Koordinatörü Talip tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, bir dönem Anafen Dershanesi Genel Müdürlüğü yapan ve kapatılan Fatih Koleji Genel Koordinatörü Talip tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 2013-2014 yılında Anafen Dershanesinde Genel Müdürlük yapan daha sonra kapatılan Fatih Kolejinde Genel Koordinatörlük görevini yürüten Talip Demir hakkında çok sayıda öğrenci velisi şikayette bulundu.

Söz konusu şikayetlerde şüpheli Demir'in, öğrencilere FETÖ'ye ait yayınları almaları için baskı yaptığı ve velilerden fitre, zekat, kurban adı altında para talep edildiği, ayrıca kapatılan gazetesine zorla abone yaptığı iddiaları üzerine savcılık harekete geçti.

Savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Talip Demir İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Talip Demir'in, ''Terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.