FETÖ’den, devleti ele geçirmek için hain plan

Terör Daire Başkanlığı’nın 117 sayfalık FETÖ raporu: Hükümeti zaafa uğratmak için terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. G.Doğu’da rakip gördükleri grupların üyeleri ise öldürüldü ya da kayboldu

15 Temmuz darbe girişimi ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 117 sayfalık FETÖ raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi.



"Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması" başlıklı rapora göre, temeli 1961'de Fetullah Gülen'in vaizlik yaptığı dönemde atılan örgüt, devletin en üst organlarına sızacak kadar sinsi bir yapılanmayla kurumlar içinde teşkilatlanarak, gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri yasadışı biçimde elde etti. Hizbullah terör örgütünün ilim kanadının örgütlenme modelini esas alarak emir ve komuta zinciri içinde hücre tipi örgütlenen FETÖ, bizzat Gülen'in talimatıyla emniyet ve yargıdaki üyelerini harekete geçirip, Güneydoğu'da kendine rakip gördüğü Hizbullah İlim Grubu'nu, operasyonlarla tasfiye etmeye başladı. Grubun bazı yöneticileri kaçırılıp şaibeli bir şekilde öldürülürken, bazıları da kayboldu.



ŞANTAJ VE KUMPASLA TASFİYE...



Siyasal iktidarların dikkatini çekmemek ve kamuoyu sempatisini toplamak için sözde "hizmet hareketi" adı altında okul, dershane gibi eğitim kurumlarına ağırlık veren örgüt, perde arkasında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine uluslararası casusluk faaliyeti yürüttü. Paralel devlet yapılanması modelini esas alan örgüt, bunu yaparken de rakip gördüğü kurum ve kişileri, baskı, sindirme, kumpas ve iftiralarla tasfiye etti.



TERÖRİSTLERE BİLGİ SIZDIRDILAR



Sahip olduğu yazılı ve görsel medya organlarıyla kamuoyu oluşturup, sözde eğitim kurumlarıyla da her yıl yüzlerce üyesini kamuya yerleştiren örgüt, emniyet ve yargıdaki üyelerini harekete geçirip, 17-25 Aralık 2013'teki darbe girişimiyle hükümeti yıkma girişiminde bulundu. Başaramayınca bu kez 15 Temmuz'da TSK içindeki örgüt üyelerini harekete geçirerek silahlı darbeye kalkıştı.



FETÖ'cü kadroların, devletten tasviyesini önlemek için, PKK, KCK gibi tüm terör örgütlerinin faaliyetlerine de göz yumarak hükümeti terörle mücadele karşısında aciz duruma düşürmeye çalışan örgüt, gizli kalması gereken birçok bilgi ve belgenin de organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin eline geçmesini sağlayarak kaçmalarına ve önlem almalarına yardımcı oldu. Bu terör örgütlerine karşı operasyonları sekteye uğrattı.



TERÖR ÖRGÜTLERİNE TELSİZ KODLARINI VERDİLER



Rapora göre emniyetin telsiz ve ortam dinleme cihazlarının, 17-25 Aralık'tan sonra terör ve organize suç örgütlerinin eline geçmesini sağlayan FETÖ, birçok kriptolu telsiz kodlarını deşifre edip terör örgütlerine ulaştırdı. Ankara ve İstanbul'da gizli bilgilerin bulunduğu harddiskleri de silerek suç örgütlerine karşı operasyonlara mani olmaya çalışan örgüt, terör örgütleri ile organize suç örgütlerine ilişkin gizli kalması gereken belge ve operasyon kriptolarını da para karşılığı sattı.