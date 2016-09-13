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'de PKK'lı terörist böyle yakalandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 17:51
Hakkari'de PKK'lı terörist böyle yakalandı
Hakkari'de PKK'lı terörist böyle yakalandı

'de saldırı hazırlığındaki teröristin güvenlik güçlerince yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

'de saldırı hazırlığındaki teröristin güvenlik güçlerince yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 5 Eylül'de Cumhuriyet Caddesi'nde 2 el bombası ile saldırı hazırlığı yapan teröristin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanma anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLUSU

Yakalanan "Çekdar" kod adlı teröristin, örgütün sözde "Ağaçdibi Bölge Sorumlusu" olduğu belirtildi.

Hakkari'de PKK'lı terörist böyle yakalandı