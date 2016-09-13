HDP ve DTK'lıların Şırnak'ta çadırda yaşayanları ziyaretine izin verilmedi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Hatip Dicle ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DBP'li Gültan Kışanak, 7 aydır sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'a gelerek, çatışmalardan kaçarak kent yakınlarında kurdukları çadırlarda yaşayanlara bayram ziyaretinde bulunmak istedi. Ancak güvenlik güçleri, ziyarete izin vermedi.

Şırnak'ta 14 Mart'ta PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla başlayan operasyonlar 4 Haziran'da sona ermesine rağmen kent merkezindeki sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların bir bölümü ise Şırnak yakınlarındaki İkince ve Konutlar bölgesinde kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

10 KİLOMETRE KALA YOL KESİLDİ

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DTK Eş Başkanı Hatip Dİcle ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve partililerden oluşan heyet, bugün sabah saatlerinde Şırnak yakınlarındaki çadırlarda yaşayanlara bayram ziyaretinde bulunmak istedi. Şırnak'a 10 kilometre kala İkizce Tugay Komutanlığı önünde HDP ve DTK'lıların bulunduğu konvoyun önü, güvenlik güçleri tarafından kesildi.

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3 SAAT BEKLEDİLER AMA İZİN ALAMADILAR

HDP ve DTK konvoyundakiler, araçlarla olmasa da yaya olarak çadırların bulunduğu bölgeye gitmek istediklerini bildirdi. Ancak güvenlik gerekçesiyle buna da izin vermedi. Burada yaklaşık 3 saat bekletilen HDP ve DTK'lılar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri, Valiliğin emri nedeniyle hiç kimseye izin verilmeyeceğini söyledi.