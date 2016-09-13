İşadamı İshak Alaton son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Alarko Holding Kurucu ortağı ve Onursal Başkanı İshak Alaton için Neve Şalom Sinagog'unda cenaze töreni düzenlendi. Törene Musevi Cemaatinin önde gelen isimleri ile birlikte, iş, sanat, siyaset dünyasından isimler katıldı. Tören öncesi taziyeleri Alaton'un eşi Margarete Olga Alaton ile çocukları, Leyla Alaton ve Vedat Alaton kabul etti.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Sinagog'un bulunduğu sokakta polis yoğun güvenlik önlemi alırken, çatılarda da özel harekat polisleri bekletildi. Sokağa girişlerde polis oluşturulan güvenlik noktasında arama yaptı. Özel güvenlik görevlilerinin de çelik yelek giymeleri dikkat çekti.

İŞADAMI İSHAK ALATON SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SON DUASI PAZARTESİ GÜNÜ

Alaton'un cenazesi tören sırasında dışarıdaki cenaze aracında bekletildi. Törenin ardından cenaze Kilyos Musevi Mezarlığı'na götürüldü. Alaton'un ailesi Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü saat 17.30-19.00 saatleri arasında Ortaköy Sinagog'un da taziyeleri kabul edecek. Pazartesi günü ise 09.30'da yine Ortaköy Sinangog'un da son duası yapılacak.

İşadamı Alaton önceki gün 89 yaşında yaşında vefat etmişti.