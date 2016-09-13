OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurum yeniden açıldı. Açığa alınan 13 memur ise görevine geri döndü.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurumun yeniden açılacağı öğrenildi. 13 memur ise görevine geri dönebilecek.

GÖREVLERİNE GERİ DÖNECEKLER

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli dün yaptığı açıklamada, FETÖ mensubu olmadığı halde kamudan uzaklaştırılanlar için düzeltme yolunun açık olduğunu ifade etmiş, hata sonucu görevden uzaklaştırılan personelin geri dönebileceğini söylemişti. Başbakan Yardımcısı Canikli yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün 40 yılda yerleştiği bu alanlardan kazımak için inanılmaz bir şekilde mücadele ediyoruz. En son çıkarılan kararname ile 50 binden fazla FETÖ mensubunu kamudan attık" ifadelerini kullandı.

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