Karkamış’ta askere moral çıkarması

Başbakan Yardımcısı Kaynak ile Genelkurmay Başkanı Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan ve destek veren Suriye sınırındaki karakolları gezdi. Askerlerin bayramını kutlayıp moral verdi

Gaziantep'in Karkamış ilçesi, Suriye'nin Cerablus ilçesi ve çevresinin teröristlerden temizlenmesiyle terör tehdidinden uzak ilk bayramını yaşadı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde ilçeye gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Merkez Camisi'nde kıldı. Namazın ardından halka etli pilav dağıtan Kaynak ve Akar ile beraberindeki heyet, Karkamışlılar'ın bayramını tebrik etti. Kaynak şunları söyledi:



"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın Başbakanken, dört yıldır söylediği bir hususu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile beraber kendisi gerçekleştirdi. Cerablus, Cerablus halkının tekrar oturmasına açıldı. Cerablus halkı yaklaşık 6 yıldan beri ilk defa kendi evlerinde bayram yaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin de katkısı ile içme suyu ve elektrik bağlandı. Gıdaları da mevcut. Çocukları ile birlikte bu bayram kendi evlerinde olacaklar."



Sağlanan ateşkes neticesinde Halep'te de güzel bir bayram olacağını vurgulayan Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızılay'ın yardım TIR'ları BM gözetiminde Halep'te olacak. Bu defa çocukları sevindirmeyi arzu ettik. 20 bin çocuk elbisesi, 15 bin oyuncak var, 30 TIR gıda var. 33 TIR'lık filomuz hazır. Bu bayram için özellikle belirtmek isterim ki yarına her zamankinden daha çok umutlu bakıyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde DAEŞ ve El Nusra'ya yönelik operasyonlar devam edecek. Ateşkesin sınırları Halep ile çizildi. Halep'e insani yardımlar ulaştırılacak. İlk etapta 7 günlük bir ateşkes sağlandı. Zannediyorum bu temennimiz bir 7 gün daha uzayacaktır."



"TSK ve ÖSO'nun bu bölgeyi DAEŞ ve PYD teröründen arındırması bizim daha çok güvenli olmamızı sağlayacak. Çünkü böylelikle kimse bu sınırlardan artık terörist ihraç edemeyecek" ifadesini kullanan Kaynak, şunları söyledi: "845 kilometrekarelik bir alanın DAEŞ'ten temizlenmesi, Türkiye'yi daha güvenli bir ülke haline getirmiştir. Bizim yaptığımız hadise doğrudan kendi güvenliğimizin sağlanmasıdır. Bunun en çok avantajını yerlerinden yurtlarından olmuş Suriyeliler yaşayacaktır."



Ardından sınır karakollarında askerlerle bayramlaşan, incelemelerde bulunan heyette; Kaynak ve Akar'ın yanı sıra kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül de yer aldı.



AKAR: MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ise sınır karakollarını ziyarette askerlere hitabında şunları söyledi: "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar, hudutlarımız güven altında oluncaya kadar, halkımızın mutlu ve müreffeh yaşaması için herhangi bir tehdit ve riske maruz kalmayıncaya kadar güvenlik güçleri olarak, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz omuz omuza bu mücadeleyi verdi, vermeye devam edecek. En son terörist yok oluncaya kadar Doğu'da, Güneydoğu'da ve bulunduğumuz bölgede mücadelemizi sürdüreceğiz."



FIRAT KALKANI'NDA 20. GÜN



Fırat Kalkanı Operasyonu'na da değinen Akar, "Burada meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Dünya alem biliyor. Burada attığımız her adımın her sayfa ve cümlesini izah edebiliriz. İnsanlığa, hukuka uygun, tarihimize ve kültürümüze uygun, yüzümüz ak, alnımız açık. Sizler de gerçekten çok büyük fedakarlık ve gayret gösteriyorsunuz. Bundan dolayı hepinizi en içten duygularımla kutluyorum. Hepinize kazasız belasız bir görev diliyorum. İnşallah burada hem Türkiye hem de Suriye tarafında yaşayan masum insanlar rahata, huzura ve hak ettikleri güvenli bir ortama kavuşacaklar" dedi. Öte yandan TSK'dan 20. günündeki Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada "Şu ana kadar kontrol altına alınan alan 845 kilometre karedir. Harekatın ilk gününden bu yana toplam 516 hedefe 2 bin 223 atım yapılmıştır" denildi.



"İLK KHK'DA İPUÇLARI VARDI"



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak belediyelere kayyum atamasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Aslında ilk çıkarttığımız 667 sayılı KHK'da bunun ipuçları vardı. O kararname sadece FETÖ'ye yönelik değil tüm terör örgütlerine yönelik bir kararnameydi. Hepimizin geçen sene bu zaman vicdanı sızlıyordu. Bu sıcakta fıstık toplayan bu milletin arazisinde çalışan elde edilen vergilerle sağlanan paraların bu millete karşı hendek kazılmasına o belediyeler tarafından milletin askerine polisine korucusuna mermi olarak dönmek için Kandil'e gönderilmesi tüm milletin vicdanını rahatsız ediyordu. Ama Türkiye o anki mevzuat gereği bunu yapma imkanı yoktu. Meclis açıldıktan sonra bu KHK'lar kanunlaşmak üzere Meclis'te olacaklardır.