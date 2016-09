Süleyman Soylu patlamanın olduğu noktada!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Van’ a gelerek patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün daha da yenilgiye uğrayacağını belirterek, "Şehirlerde, hendeklerde, büyük bir sukutuhayal ile karşı karşıya kaldılar. Halk desteği azalıyor. Yaptığı en alçak ve en insanlık dışı eylemdir" dedi.



Bakan Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte akşam saatlerinde Van'a gelerek AK Parti Van İl Başkanlığı'na yönelik sabah saatlerinde bombalı saldırının olduğu alanda incelemelerde bulundu. Halka 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Soylu, alanda incelemelerde bulunarak Van Valisi İbrahim Taşyapan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den bilgiler aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bayrama yönelik, huzurumuza yönelik kastedilen bir eylem olduğunu elbette hepimiz görüyoruz ve anlıyoruz. Canice bir girişim. Yaklaşık iki gün önce Diyarbakır'da genel başkan yardımcımızın bayramla ilgili yapacağı ziyaret üzerine oluşturulan bir tuzak, daha sonra burada karşılaştığımız bu menfur saldırı, şunu söyleyebiliriz. Bunlara yönelik istihbari çalışmalarımız, hem de fiziki tedbirlerimiz en üst seviyede devam etmektedir. Görüyorsunuz ki bu denli şiddetli patlamanın hedef aldığı yer, polis noktası ve AK Parti İl Başkanlığı binası. Eğer bu engellemeler ve bariyerler olmamış olsaydı, Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalınabilirdi. Zannediyorum hastanelerde yaklaşık 7 kişi var. Bunlardan bir tanesinin tedavisi biraz daha sürecek, diğerleri müşahade altında. 53 yaralımız olmuştu. 53 yaralımızın 7'si hariç diğerleri taburcu oldular" dedi.



"TERÖRÜN DÜNYADA HİÇBİR YERDE SONUÇ ALDIĞI GÖRÜLMEMİŞTİR"



Terör tepki gösteren Bakan Soylu, "Bayramımızı bize zehir etmeye çalışıyorlar, ama bilmiyorlar ki bu bizim kardeşliğimizi, bir birimize olan dayanışmamızı ve bir birimize olan muhabbetimizi daha fazla arttırmaktadır. Terörün dünyada hiçbir yerde sonuç aldığı görülmemiştir, sonuç alamayacaktır. Bu konuda milletimiz sabırlı ve bizlerde sabırlıyız. Bizi bir birimizden ayırmaya çalışanlara karşı en büyük silahımız, en büyük gücümüz, sevgimiz ve bir birimizle kucaklaşmamızdır. Biz bu coğrafyaya on yıl önce gelmedik. Biz bin yıldır bu coğrafyada kardeşiz ve bir birimizle olan bu kardeşliğimiz, bu sınavlar gibi çok sınavlar geçirmiştir" diye konuştu.



"HALK DESTEĞİ AZALIYOR"



Patlamanın ardından hasar tespit çalışmasına başlandığını da dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burada hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Önemli bir hasarın olduğunu gözlemleyebildik. İçeriler daha yüksek bir hasarla karşı karşıya. Bizim daha tedbirli, bizim daha dikkatli, bizim bu konularda özellikle 24 saat esasınca sürekli titiz bir çalışma ortaya koymamız gerektiğini gösteriyor. Daha da yenilgiye uğrayacaklar. Şehirlerde, hendeklerde, büyük bir sukutuhayal ile karşı karşıya kaldılar. Halk desteği azalıyor. Yaptığı en alçak ve en insanlık dışı eylemdir. Sivillere yönelik eylem, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, hangi noktasında olursa olsun sadece lanetlenir. Şurada izahatı gerekmektedir, terörü cesaretlendirmeye çalışanlar, acaba her biri bir araya gelseler, bir tek yaralımızın, bir tek insanımızın, bir yarasını pansuman etme fırsatına sahipler mi? Her biri bir araya gelirse bir tek insanımızı canlandırabilme haşa fırsatına sahipler mi? Böyle bir şey yok. Bunu bir cinnet ve sıkışmışlık hali olarak görüyoruz. Milletimiz emin olsun, şu anda bütün güvenlik kuvvetlerimizle vatandaşlarımızla elbirliği içerisinde bu terörü ülkemizden söküp atabilmek için gayret gösteriyoruz."



AVRUPA'YA MESAJ



Avrupa'ya mesaj veren Bakan Soylu, "Özellikle Avrupalı dostlarımız, bu terörün kendi ülkelerindeki finansmanı konusunda çok daha dikkatli olmalıdır. Altını çizerek söylüyorum. Çok daha dikkatli olmalılar. Sadece eylemciler değil, sadece teröristler değil, terörizmin hangi yollarla desteklendiği de belki bu sorunun en temel kaynaklarından bir tanesidir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



Gözaltı konusuyla ilgili sorulan bir soru üzerine de Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu çalışmalar neticesinde ben sonucun alınabileceği kanaatindeyim. Soruşturmanın selameti açısından, hem de bu meselelerde az konuşup çok iş yapmak lazım" şeklinde cevap verdi.



Bakan Soylu ve beraberindekiler, buradaki incelemelerinin ardından Lokman Hekim Van Hastanesi'ne geçerek yaralıları ziyaret ettiler. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek bir süre yakınlarıyla görüşen Bakan Soylu, ardından istirahat etmek üzere otele geçti.