Süleyman Soylu'dan Kürtçe tabela açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyum atanan bazı belediyelerde kaldırılan Kürtçe tabelaların tekrar yerine asılacağını söyledi. Soylu, bu durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Terör örgütü PKK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle kayyum atanan Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'nde, Kürtçe tabelalar kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından videolu açıklamalarda bulundu. "Türkçe gibi Kürtçe de bizim dilimizdir" diyen Bakan Soylu, gerekli talimatları verdiğini ve tabelaların tekrar yerine asılacağını söyledi.

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"HEMEN TALİMAT VERDİM"

Bakan Süleyman Soylu, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bizim meselemiz terörledir. Hemen talimat verdim, o tabela aynen yerine asılacaktır. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Zaten, bu konuda daha önce de arkadaşlarımıza gerekli bilgiyi aktarmıştık. Zannediyorum ki bir süreç yanlışlığı söz konusudur. Şimdi inşallah düzelecek."

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