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TSK'dan Şemdinli'de operasyon açıklaması

  • AJANSLAR
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 08:23
TSK'dan Şemdinli'de operasyon açıklaması
TSK'dan Şemdinli'de operasyon açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli kırsalına düzenlenen hava harekatı ile 3 in ğini, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Eylül 2016 tarihinde 00:01-00.33 saatleri arasında /Şemdinli kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölgede tespit edilen 3 adet dinamik in ateş altına alınarak ği ve ilk tespitlere göre en az 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Zayiat tespitinin devam ettiği vurgulanarak, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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