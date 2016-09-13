TSK'dan Şemdinli'de operasyon açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli kırsalına düzenlenen hava harekatı ile 3 hedefin imha edildiğini, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Eylül 2016 tarihinde 00:01-00.33 saatleri arasında Hakkari/Şemdinli kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölgede tespit edilen 3 adet dinamik hedefin ateş altına alınarak imha edildiği ve ilk tespitlere göre en az 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Zayiat tespitinin devam ettiği vurgulanarak, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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