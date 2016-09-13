15 Temmuz demokrasi şehidi Batuhan’ın ailesi, bayramın ilk gününü oğullarının mezarı başında geçirdi. Baba “Gurur duyuyoruz” anne ise “Çok yürekliydi. Bu vatan için imzasını attı ve gitti” dedi

Batuhan Ergin, henüz 21 yaşındaydı. Üç buçuk ay önce Doğu'da komando olarak yaptığı askerlik görevini tamamladı ve İstanbul'a ailesinin yanına geldi. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yaşandığı gece yakın bir arkadaşında otururken FETÖ'cü hainlerin silahlı kalkışmasını televizyonda haberlerden öğrendi. Hemen babasını aradı. "Eve geleceğim beni merak etmeyin" dedi. Arkadaşlarını arayarak, adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne gideceğini söyledi. Öyle de yaptı.

'BU AKŞAM ŞEHİT OLALIM'

Arkadaşları ile birlikte "Yürüyün. Bu akşam şehit olalım. Bu vatan elden giderse sabah uyandığımızda anne ve babamızın yüzüne nasıl bakacağız? Yarın bir gün evlendiğimizde çocuklarımıza nasıl hesap vereceğiz?" diyerek vatanı, ailesi ve geleceği için köprüye gitti. Korkusuzca milletin iradesini savundu. O gece korkarak erzak almak için sokağa çıkanlara karşı tepkisini göstermek için köprünün üzerinde çektirdiği fotoğrafın altına "Eve erzak almaya değil, vatana sahip çıkmaya geldik" yazdı. O fotoğrafı da hemen sosyal medya hesabında paylaştı. Batuhan Ergin, o gece darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Göğsünden vuruldu ve bir vatanseverin yardımıyla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti.

BATUHAN'SIZ İLK BAYRAM

Batuhan Ergin'in annesi Deniz Ergin, babası Ahmet Ergin ve ağabeyi Berke Ergin de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'nin arasına adını yazdıran çocuklarının İstanbul Ortaköy Mezarlığı'ndaki kabri başında Kurban Bayramı'na girdi. Ergin'in ailesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününü oğullarının mezarı başında geçirdi. Baba Ahmet Ergin ve annesi Deniz Ergin, kahraman oğullarını ve duygularını SABAH'a anlattı. Baba, "Oğlum o gece 'Şehit olacağım' diyerek darbe girişimini önlemek için sokağa çıktı ve şehit oldu. Çok vatansever bir çocuktu. Askerlik görevini Doğu'da gönüllü olarak yaptı. 15 Temmuz'dan bir buçuk ay önce birliğinden terhis oldu ve takdir belgesi ile yuvasına, yani yanımıza döndü. Biz 'Kavuştuk' diye sevinirken bugün şimdi mezarı başında buradayız. Bir yandan üzülüyoruz. Çünkü ona her haliyle doyamadık. Ama bir yandan da çok gururluyuz. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Her sabah işe gitmeden önce mezarlığa gelerek onu ziyaret ediyoruz. Tanıyan ve tanımayan herkes dua ediyor. Bize destek oluyor, acımızı paylaşıyorlar" diye konuştu.

'KİMSELERE NASİP OLMAZ'

Oğlunun kabri başında gözyaşlarını tutamayan anne ise "Tek söyleyeceğimiz; Batuhan bu vatan için imzasını attı ve gitti. Çok yürekliydi. Farklı bir çocuktu. Ve biliyorum ki o gece tankların içerisinde olsaydı kendisine kurşun sıkar, halka ateş etmezdi. O gece kimselere nasip olmayacak bir şey yaptı" dedi.



SOSYAL MEDYADAN MEZAR TAŞINA

Batuhan Ergin'in İstanbul Ortaköy'de yaşayan ailesi, onun mezarına kendi yazısını yazdırdı. "Eve erzak almaya değil vatana sahip çıkmaya geldik dedi ve şehit oldu" yazısının bulunduğu mezarın başında şimdi Türk bayrakları dalgalanıyor.