10’uncu maddeyi uygulayın Gülen’i darbeden tutuklayın

Adalet Bakanlığı, FETÖ liderinin tutuklanması için ABD’ye ilk başvuruyu yaptı. Tutuklama talebi, suçlu iade anlaşmasının 10’uncu maddesine dayanıyor

Türkiye, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklanması için, ABD'ye ilk başvuruyu yaptı. Türkiye ABD'ye, "Bu şahıs, kanlı darbe girişiminin talimatını veren kişidir" dedi ve iki ülke arasındaki anlaşmanın 10'uncu maddesine uyulmasını istedi. Dosyada, itirafçıların darbe talimatının Gülen'den geldiğini anlattıkları açık kanıtlar da yer aldı.



DARBECİLERİN İTİRAFLARI DOSYADA

15 Temmuz öncesine ilişkin 4 geçici tutuklama talebi reddedilen Adalet Bakanlığı, darbe girişimi nedeniyle ABD'li muhataplarına gönderdiği ilk tutuklama talebi yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminin Gülen'in talimatı ile yapıldığının, bizzat kalkışmaya karışan askerlerin ifadesi ile de sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle dosyaya, 15 Temmuz sonrasında yürütülen soruşturmalardaki itirafçıların ifadeleri de eklenen yazıda, "Bu şahıs, ülkemizde gerçekleştirilen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsünün talimatını veren kişi olarak tutuklanması talebiyle aranmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Tutuklama talepli dosyaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör örgütü ele başı hakkında bu nedenle Ankara 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen yakalama kararı da konuldu. Yazının ilgili bölümünde, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Gülen'e bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde değişik rütbelerde görev yapan FETÖ mensubu askerlerin yine Gülen'in emir ve komutası altında silahlı askeri bir darbe girişiminde bulundukları tekrarlandı.



FOTOĞRAFLAR KANIT OLDU

Adalet Bakanlığı'nın yazısında, geçici tutuklama talebinin Türkiye ile ABD arasındaki "Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Antlaşması"nın 10'uncu maddesi kapsamında olduğuna dikkat çekildi. Yazıda, Türkiye'nin Gülen'i 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle istediği iade talebi dosyasının da en kısa zamanda gönderileceği vurgulandı. Dosyaya ek olarak, 15 Temmuz gecesi darbeden zarar gören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi fotoğrafları ile yaşamını yitirenlerin fotoğrafları konuldu. Sözleşmenin 10'uncu maddesine göre ABD'nin Gülen'i öncelikle tutuklaması, bu mümkün olmuyorsa yurtdışına çıkış yasağı gibi yaptırımlar uygulaması gerekiyor.



İŞTE DOSYADAKİ SUÇLAMALAR

ABD Adalet Bakanlığı'na gönderilen tutuklama talebinde Gülen'in şuçları şöyle sıralandı: "Nitelikli şekilde kasten öldürme, cumhurbaşkanına suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek."