Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hükümet tarafından yapılan doğalgaz projesini sahiplenen Iğdır Belediyesi’ne tepki göstererek, “Belediye hükümetimizin hizmetine sahip çıkmasın. İş yapsın" dedi.

Iğdır'da bir düğün salonunda halka açık yapılan bayramlaşma programında konuşan Bakan Ahmet Arslan, Iğdırlının doğalgaz beklentisinin hangi irade sayesinde hayata geçtiğini bildiklerini ifade etti. Bakan olmadan önce de bu sürecin içinde yer aldığını ifade eden Arslan, "Bu tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü, Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu iradeyle olan bir şeydir. Bu belediyenin yapabileceği bir şey olsaydı, iki dönemdir belediye zaten onlarda. Onlar yapsalardı. Bugün kusura bakmasınlar. Bizim yaptığımız hizmetlere sahip çıkmasınlar. Tam tersine onların yapması gereken birçok hizmet var, onları yapsınlar. Onlarla vatandaşın karşısına çıkıp desinler ki; "Ey vatandaş, sen bana sorumluluk verdin, ben de sorumluluğun gereğini yerine getiriyorum. Ben Enerji Bakanı adına da diğer 25 bakanın adına da bir Iğdırlı olarak her zaman buradayım. Her zaman Başbakanımızın ve hükümetimizin desteğini alıyorum ve almaya devam ediyorum. Diğer bakan arkadaşları da getireceğiz. Ama kimse projeye sahip çıkmasın, kimse bizim emeğimizi çalmaya kalkmasın" dedi.