İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Ankara Büyükelçisi'nin kayyum atamalarına ilişkin değerlendirmesini eleştirerek, “Bir büyükelçi neymiş 28 belediyeye hükümetin terörden dolayı görevlendirme yapmasını doğru bulmuyormuş. Peki 11 Eylül’ün failini Afganistan’da bulup niçin öldürdünüz diye adama sorarlar. Derdiniz neydi? Sabahtan akşama kadar DAEŞ terörü diyorsun. Madem teröre karşı dünyada ortak bir ittifakı ortaya koyuyorsun bugün sen PKK terörüne nasıl cesaret veriyorsun” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Bize bırakılan bütün değerleri bütün dünyaya anlatmak için güçlü, hür, zengin olmak zorundayız. Bunu biliyoruz biz biliniz ki savaşmak için insansız hava uçaklarını istemiyoruz. Bu coğrafyaya kem gözle bakanlara haddinizi bilin yoksa gereğini yerini getiririz diye istiyoruz" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz'un bedelini ödeteceklerini dile getiren Bakan Soylu, "FETÖ'nün, hiç endişe etmeyin kökünü kazıyacağız, 15 Temmuz'un bedelini ödeteceğiz. Bir daha bu topraklarda bizden sonraki nesillere alet olmaya çalışırlarsa dönüp 15 Temmuz'dan sonra yapılanları gösterecekler. Biz bu toprakları bugün değil, gelecekte de özgürlüğünün ve hürriyetinin nasıl olacağını teminat altına alabilecek hassasiyeti ortaya koymalıyız. Bu fırsat elimize geçmiştir. Gelişmişlikle, demokrasiyle ve hukuklu ifade ediyorum ki, ortaya koyacağımız kararlılıkla beraber yine terörle mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretleri anlatan Bakan Soylu, "Son bir hafta içerisinde Mardin'den Diyarbakır'a kadar, Van'dan Hakkari ve Muş'a kadar memleketimizin birçok noktasında olduk. Siyaseti çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. İnsanlarımızın gözündeki hüzünle, umudu sizin anladığınız gibi anlarız. Kardeşliği de, kızgın bakışı da bazen sitemi de anlarız. Öyle büyük bir hasretle kucaklıyorlar ki, bu terörü sona erdirin ve birliğimizi, beraberliğimizi kucaklayalım aynı bayram sevinci gibi söyledikleri odur. O çocuklarımızı görseniz hele o küçük çocukları. 3 tanesini inşallah Akyazı Stadı'nın açılışına getireceğiz. Buradan da onları yeni forma, şort, çorap ve ayakkabılarımızdan göndereceğiz. 2'si Galatasaray, biri Beşiktaşlı. Ama onları inşallah Trabzonspor formasıyla buluşturacağız. Bizim devlet olarak görevimiz onları idealleriyle ve istekleriyle buluşturmaktır. Bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



BAKAN SOYLU, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ ELEŞTİRDİ



ABD Büyükelçisi'nin kayyum atamalarına ilişkin değerlendirmesini eleştiren Bakan Soylu, büyükelçinin sözlerinin geri alınmasının milletin temel beklentisi olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:



"Bir büyükelçi neymiş 28 belediyeye hükümetin terörden dolayı görevlendirme yapmasını doğru bulmuyormuş. Peki, 11 Eylül'ün failini Afganistan'da bulup niçin öldürdünüz diye adama sorarlar. Derdiniz neydi? Sabahtan akşama kadar DAEŞ terörü diyorsun. Madem teröre karşı dünyada ortak bir ittifakı ortaya koyuyorsun bugün sen PKK terörüne nasıl cesaret veriyorsun. 15 Temmuz akşamı söyledikleriniz hala hafızamızdadır. Biz yıllarca dostluk yaptık. Bundan hiçbir şekilde vazgeçmedik. Şimdi müttefikimiz olan bu ülkeden çok net ve açık bir şekilde söylüyoruz ki, bu kişi hakkında gerekli uyarıyı yapmasıdır. Haddini aşan, kendini bilmez ve ukala bir tavrı ortaya koyana bu millet gerekli cevabı verecektir. Büyük ülkeler büyük düşünmelidir. Bu adamla ilgili daha çok eşelemeyelim daha farklı şeyler çıkabilir. Gereğinin yerine getirilmesi elbette ki bu söylediği sözlerin geri alınması milletimizin ve bizim temel beklentimizdir."