Bakan Soylu: PKK yaptı, bedelini ödeyecek

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti'den Hakkari adayı olan Ahmet Budak'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Hakkari'de aday olan Ahmet Budak'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı;

AHMET BUDAK HAYATINI KAYBETTİ

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

"Bugün PKK terörü kıymetli bir arkadaşımızı içimizden aldı. Bilmelisin ki bunun karşılığını ve bedelini ödeyeceksin. Bugün Hakkari'de 1. sıra milletvekili adayımız olan bir evladımız, teşkilat başkanı olduğumda, 'Burada bu mücadeleyi yapacaksın Ahmet Bey' dediğimde, 'Başımız üzerine. Ölümüm pahasına olsa bu görevi gerçekleştireceğim' diyen Ahmet kardeşimize kalleş bir pusu kuruldu." Budak'ın bayramlaşmak için yanına giden iki hain tarafından şehit edildiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:"Bu kalleşliğin hesabını soracağız. Bunu yakın zamanda görecekler. Ailesine buradan başsağlığı diliyorum, Hakkari'ye başsağlığı diliyorum. Yiğit bir vatan evladıydı, güzel bir vatan evladıydı.



CANIMIZ SONUNA KADAR FEDA

Memleketine ve milletine sahip çıkan, AK davaya sahip çıkan bir vatan evladıydı. Şunu çok net söylüyorum, bunlar bizi yıldıramaz. Vatanımızın birliği önemliyse nasıl 15 Temmuz'da çıplak elleriyle beraber liderliğin ortaya koymuş olduğu iradeyle tankların üzerine çıkanlar arkada bıraktıklarını düşünmemişlerse bu yolda canımız sonuna kadar fedadır. Allah keşke bizi böyle bir şerefle bizi şereflendirse."