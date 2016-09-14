Başbakan Yıldırım'ın mektubu şehit babasını ağlattı

Düzce'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün şehit ailesini ziyareti sırasında, Başbakan Binali Yıldırım tarafından gönderilen mektubu okuyan şehit polisin babası, gözyaşlarına boğuldu.

Bakan Özlü, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililerle birlikte partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. İlk olarak Beyköy Beldesi'ne giden Bakan Özlü burada partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan Özel harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Özlü, şehidin babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan ve ağabeyi Ümit Baysan'ın bayramlarını kutladı.



Ülkenin çok büyük bir badire atlattığını belirten Bakan Özlü, "Yurt içinde ve yurt dışında ne kadar hain varsa düşman varsa Türkiye'yi boğmaya çalışıyorlar. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Bu topraklarda kalmanın bedeli çok ağır. Bu ülkede kalmak, burayı vatan yapmak çok kolay değil. Çok kötü ve büyük bir badire atlattık" dedi. Bakan Özlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın şehit aileleri için yazdığı mektubu aileye takdim etti.



Bakan Özlü, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ndeki bayramlaşma törenine de katıldıktan sonra geçtiğimiz yıl Şırnak'ın Silopi ilçesi'nde yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş'ın ailesini ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Bakan Özlü, şehidin babası Zeki Altınbaş'a da Başbakan Yıldırım'ın mektubunu verdi. Şehit babası 'Aziz şehidimizin kıymetli emaneti değerli kardeşim. Bölücü terör örgütüne karşı vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen ve rabbimizin 'Onlar ölü değildirler fakat siz bilemezsiniz' müjdesine mazhar olan şehidimize milletçe minnettarız ve kahramanımızı asla unutmayacağız. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, size daime sahip çıkacağımızdan asla endişeniz olmasın' satırlarının yer aldığı mektubu okurken gözyaşlarına boğuldu.



Bakan Özlü, son olarak Yığılca ilçesi'ne geçerek 26 Temmuz'da Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde baraj inşaatında nöbet tutarken PKK terör örgütü tarafından şehit edilen astsubay Metin Uysal'ın evini ziyaret etti.