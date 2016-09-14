Çukurca'da 7 hain daha öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamada Çukurca'da 7 bölücü terör örgütü militanı öldürüldü. Bu sayıyla beraber Çukurca bölgesinde öldürülen toplam terörist sayısı 195'e çıktı

Hakkari Çukurca kırsalında yürütülen Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda Uzundere Dağbaşı Tepe güney batısındaki Çilekli Tepe'de mağara içinde terörist görüntüsü alınması üzerine yapılan tank ve zırhlı muharebe atışları sonucu ilk verilere göre 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu bölgede etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 195 olduğu öğrenildi.

ÇUKURCA'DA PKK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT