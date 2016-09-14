Çukurca'da Tugay Komutanlığı'na havanlı saldırdı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na PKK'lı teröristler havan topuyla saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmadı. Saldırının ardından teröristlerin kaçış güzergahı, yoğun şekilde top atışına tutuldu.

Terör örgütü PKK mensupları, bugün saat 18.00 sıralarında Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na uzun namlulu silah ve havanlarla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermilerinden biri arazide bulunan boş konteynere isabet etti. Tugayda görev yapan askerlerin anında karşılık vermesi üzerine PKK'lı teröristler, dağlık alana kaçtı. Saldırının ardından teröristlerin kaçış güzergahı, yoğun şekilde top atışına tutuldu.



4 terörist etkisiz hale getirildi



Bu arada, bölgede süren operasyonlarda alınan görüntü üzerine uçaklar, Çukurca'nın Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Pirinçeken bölgesindeki 1 mağarayı bombaladı. Mağarada bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.