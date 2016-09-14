Darbeci Öksüz’ün gelini de atıldı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu açığa çıkan Sakarya Üniversitesi’nde görevli Adil Öksüz’ün öğretmen olan akrabası Sahure Öksüz’ün de kamudaki görevine son verildiği ortaya çıktı.

FETÖ, kamuya sızmak amacıyla KPSS sorularını ele geçirmişti. Bu sızmanın ilk sinyali, 2010'daki KPSS'de ortaya çıkmıştı. Soruşturmada, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nde görevli Berat Koşucu'nun, soruları Isparta Yalvaç'ta tanıdığı Baki Saçı'ya gönderildiği tespit edilmişti.

Saçı, 2010'da gözaltına alınmasına ve ifadesinde cemaati itiraf etmesine karşılık dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan tarafından serbest bırakılmıştı. Yıllarca sürüncemede bırakılan soruşturma, Sakınan'ın HSYK tarafından görevinden alınmasından sonra hız kazanabilmişti. Sakınan, HSYK kararıyla da meslekten ihraç edilmişti.

6 YIL SONRA

Soruşturmayı devralan Savcı Yücel Erkman, soruların FETÖ mensuplarınca sızdırıldığını 6 yıl sonra ortaya çıkardı. Saçı hakkında Koşucu ile birlikte dava açıldı. Koşucu aranırken, Saçı iseBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğretmenlik yapmaya devam ediyordu. Resmi gazete'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile binlerce kamu görevlisinin işine son verildi. İşine son verilenler arasında, Saçı'da yer aldı. Saçı bundan sonra öğretmenlik yapamayacak. Saçı ile birlikte hakkında dava açılan öğretmenler Yakup Yiğit (İzmir Menemen), Aynur Köse (Ankara Yenimahalle), Metin Buğday (Konya Kadınhanı), Mustafa Gökgul (Balıkesir Karesi), Nafi Yiğit (Diyarbakır Bağlar), Sadık Çınar (Ankara Keçiören), Serhat Kurğa (Ankara Keçiören), Hamza Eşit (Ankara Ayaş), Ahmet Mesut Zabun (Ankara Yenimahalle), Adnan Tosun (Bolu Merkez), Ahmet Ballı (Bursa Osmangazi), Ahmet Kart (Nevşehir Derinkuyu), Ali Ülker'in de (Bolu Gerede) görevine son verilenler arasında anlaşıldı.

KAÇAK ADİL ÖKSÜZ FUTBOLA DA EL ATMIŞ

120 SORUDA 120 DOĞRU!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu açığa çıkan Sakarya Üniversitesi'nde görevli Adil Öksüz'ün öğretmen olan akrabası Sahure Öksüz, 2010 KPSS soruşturmasından dolayı yakalanarak gözaltına alındı. Öksüz ailesinin gelini olduğu ortaya çıkan Sahure Öksüz'ün, soruları sızdırılan 2010 KPSS eğitim Bilimleri'nde 120'de 120 doğru yanıt verdiği, tekrarlanan sınavda ise net sayısını 70'e düşürdüğü ortaya çıktı. Muğla Yatağan'da öğretmenlik yapan Sahure Öksüz'ün de KHK ile görevine son verildiği anlaşıldı. Adil Öksüz'ün de işine son verilmişti. (Milliyet)