Edelman: 15 Temmuz’da Gülen’in rolü tartışılmaz

Washington’daki panelde konuşan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman: Darbe girişiminde Gülen’in rolü tartışılmaz. Jeostratejik açıdan Türkiye çok hayati bir öneme sahip

ABD'deki bir panelde konuşan eski ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Philip Breedlove, Suriye'de yaşananların Türkiye'nin hayati derecedeki stratejik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Washington merkezli faaliyet gösteren İsrail yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nda (FDD) gerçekleştirilen "Üsleri Korumak: Darbe Girişiminin Ardından Türkiye'deki Amerikan Askeri Birliklerini Yeniden Değerlendirmek" başlıklı panelde, İncirlik Üssü'nün önemi ve geleceğiyle ilgili tartışmalar yapıldı.



"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ"

ABD bakımından askeri üs anlamında Türkiye yerine Ürdün, Kıbrıs ve Kuzey Irak gibi alternatiflerin tartışıldığı panelde Breedlove, "Suriye'de yaşananlar, Türkiye'nin hayati derecedeki stratejik önemi hepimize bir kez daha gösterdi" dedi. Breedlove, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin, kurumsal ilişki ağındaki önemine işaret ederek, bu çerçevede İncirlik Üssü'nün ABD için hâlâ vazgeçilmez olduğuna dikkati çekti.



'İNCİRLİK HAYATİ ÖNEME SAHİP'

İncirlik'e alternatiflerin olmasının Türkiye için çok da kötü bir durum olmadığını dile getiren Breedlove, yine de her halükarda İncirlik Üssü'nün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bununla birlikte Diyarbakır Üssü de hayati öneme sahip; birçok arama kurtarma faaliyetimizi buradan yapıyoruz" ifadesini kullandı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ise konuşmasında, jeostratejik bakımdan Türkiye'nin önemine işaret ederek, bir NATO ve ABD müttefiki niteliğiyle Türkiye'nin öneminin tartışmasız olduğunu belirtti. Edelman, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değindi. "Darbe girişiminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in rolünün tartışılmaz olduğunu" kaydeden Edelman, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "düşman" başka unsurların da darbe teşebbüsüne destek verdiği iddiasını dile getirdi. Fetullah Gülen'in ordu içindeki gücünün "şaşırtıcı" olduğunu belirten FDD uzmanı John Hannah da konuşmasında "Darbe girişiminden önce AK Parti dışında kimse Gülen'in ordu ve devlet kademelerinde bu denli güçlü olduğunu söylemiyordu. Ama şimdi bunu tüm dünya kabul ediyor" dedi. AA