El Kaide'ye büyük DARBE! Şifreleri deşifre edildi!

DİYARBAKIR'da 5 Haziran 2015 tarihinde HDP'nin mitingine yapılan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı soruşturmasında El Kaide terör örgütü üyelerinin kullandığı şifreli kelimeler deşifre edildi. Savcılığa gönderilen polis fezlekesine göre, Türkiye'den örgüte katılanların aralarında çatışma için 'Alışveriş', Beşar Esad için 'Çalışan', Şebbiha milisleri için 'Müşteri' ve silahlı eğitim için 'Antreman' kelimelerini kullanıyor.

Diyarbakır'da geçen yıl HDP mitinge düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin ölümü ve 210 kişinin yaralanması olayını soruşturan polis IŞİD ve El Kaide terör örgütleri ile ilgili bilgilere ulaştı. Bombalı saldırı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede bölgedeki radikal terör örgütlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. 59 sayfalık fezlekede El Kaide terör örgütü üyelerinin, çatışma bölgelerinde kullandığı şifreli kelimeler deşifre edildi.

TÜRKİYE'DEN KATILANLAR KULLANIYOR

Terör uzmanları, teröristlerin iletişim kurdukları zaman teknik takip ve dinlemelere karşı bu şifreleri kullandığını belirtti. Şifrelerin terör örgütü içindeki Türkler'e özgü olduğunu kaydeden uzmanlar, bu kelimelerin genellikle Türkiye'de bulunan örgütle bağlantılı şahıslar ile çatışma bölgelerinde bulunan kişiler arasında sık kullanıldığına dikkat çekti. Fezlekede yer alan ve El Kaide terör örgütü üyelerince kullanılan şifreler ve anlamları şöyle sıralandı:

* Memleket: Suriye(Suriye'de Nusret cephesinin hakim olduğu yerler). * Şantiye;Kamp yeri * Eleman/İşçi: Mücahit(Eğitim alan ve aktif çatışmalara giren örgüt mensupları). *

Müteahit:Kamp sorumlusu(Faaliyet yürütülen kampın genel sorumlusu), * İnşaata gitti: Çatışmaya gitmek, * Alışveriş:Çatışma, * Müşteri Şebbina milisi(Esad gücü),

* Villa: Kamp, * Nişanlı: Yaralı, * Düğün-Evlendi: Çatışmada ölmek-şehit düşmek, * Kalem: Silah, * Ribat: Nöbet, * Muasker: Acemi eğitimi, * Müytülmal; Şeri düzene göre idare malı-devlet hazinesi, * Antreman; Silahlı eğitim, *İnfak; Örgüte yapılan yardım.



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