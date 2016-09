El Kaide'ye büyük DARBE! Şifreleri deşifre edildi!

Diyarbakır'da geçen yıl HDP mitinge düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin ölümü ve 210 kişinin yaralanması olayını soruşturan polis IŞİD ve El Kaide terör örgütleri ile ilgili bilgilere ulaştı. Bombalı saldırı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede bölgedeki radikal terör örgütlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. 59 sayfalık fezlekede El Kaide terör örgütü üyelerinin, çatışma bölgelerinde kullandığı şifreli kelimeler deşifre edildi.

TÜRKİYE'DEN KATILANLAR KULLANIYOR

Terör uzmanları, teröristlerin iletişim kurdukları zaman teknik takip ve dinlemelere karşı bu şifreleri kullandığını belirtti. Şifrelerin terör örgütü içindeki Türkler'e özgü olduğunu kaydeden uzmanlar, bu kelimelerin genellikle Türkiye'de bulunan örgütle bağlantılı şahıslar ile çatışma bölgelerinde bulunan kişiler arasında sık kullanıldığına dikkat çekti. Fezlekede yer alan ve El Kaide terör örgütü üyelerince kullanılan şifreler ve anlamları şöyle sıralandı:

* Memleket: Suriye(Suriye'de Nusret cephesinin hakim olduğu yerler). * Şantiye;Kamp yeri * Eleman/İşçi: Mücahit(Eğitim alan ve aktif çatışmalara giren örgüt mensupları). *

Müteahit:Kamp sorumlusu(Faaliyet yürütülen kampın genel sorumlusu), * İnşaata gitti: Çatışmaya gitmek, * Alışveriş:Çatışma, * Müşteri Şebbina milisi(Esad gücü),

* Villa: Kamp, * Nişanlı: Yaralı, * Düğün-Evlendi: Çatışmada ölmek-şehit düşmek, * Kalem: Silah, * Ribat: Nöbet, * Muasker: Acemi eğitimi, * Müytülmal; Şeri düzene göre idare malı-devlet hazinesi, * Antreman; Silahlı eğitim, *İnfak; Örgüte yapılan yardım.



FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE İÇİNE TAŞIYABİLİRLER

Fezlekede örgüt faaliyetinden dolayı önceki tarihlerde yakalanan kişilerin ifadelerine vurgu yapan polis, Suriye'deki otorite zaafiyetinden faydalanan El Kaide'nin, çatışma bölgesindeki gruplarla irtibata geçerek, faaliyetlerini Türkiye içine taşıyabileceğini belirtti. Örgütlerin kamplarına Diyarbakır ve diğer illerden eleman temin edilebileceğini belirten polis, malzeme ve lojistik aktarımının sağlanabileceğinin de tespit edildiğini kaydetti.Dini öğrenme amacıyla ev toplantıları düzenlendiği vurgulanan fezlekede, sohbetlerde cihat kavramının radikal yorumu ile sadece silahla olabileceği öğretisinin vurgulandığı belirtildi. Fezlekede, belirtilen olguları yaşam felsefesi haline getiren sempatizanların, yerel hücreler oluşturup birlikte hareket etme, örgütle organik bağ kurma veya örgüt yöneticileri ile iletişime geçerek silahlı eğitim almak üzere çatışma bölgelerine kanalize edilmeye çalışıldığı belirtildi. Türkiye'de ve kamplarda her türlü silahlı ve siyasi eğitimi almış şahısların militan kimliği ile güvenlik güçlerinin karşısına çıktığını kaydeden polis, bu kişilerin her an sansasyonel eylem yapma eğilimleri olduğunu vurguladı.