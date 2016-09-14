Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Darıcıoğlu vefat etti

Eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından Necdet Darıcıoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığını 1990-1991 tarihlerinde yürüten Darıcıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Necdet Darıcıoğlu, 3 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.

Darıcıoğlu için yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Necdet Darıcıoğlu, Antalya'da 4 Mayıs 1926'da doğdu. Milli Savunma Bakanlığı adına askeri öğrenci olarak okuduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1949'da mezun olan Darıcıoğlu, 1963'te Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı, 1965'te Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcılığına atandı. 1968 yılında Askeri Yargıtay üyesi olan Darıcıoğlu, 1977'de Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 2 Mart 1990'da Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Darıcıoğlu, 4 Mayıs 1991'de emekliye ayrıldı.