ARKADAŞINA GÖNDER Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Darıcıoğlu vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Darıcıoğlu vefat etti

  • AA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 11:14
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Darıcıoğlu vefat etti
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Darıcıoğlu vefat etti

Eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından Necdet Darıcıoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığını 1990-1991 tarihlerinde yürüten Darıcıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Necdet Darıcıoğlu, 3 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.

Darıcıoğlu için yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen namazının ardından töreni düzenlenecek.

Necdet Darıcıoğlu, Antalya'da 4 Mayıs 1926'da doğdu. Milli adına askeri öğrenci olarak okuduğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1949'da mezun olan Darıcıoğlu, 1963'te Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı, 1965'te Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcılığına atandı. 1968 yılında Askeri Yargıtay üyesi olan Darıcıoğlu, 1977'de Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 2 Mart 1990'da Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Darıcıoğlu, 4 Mayıs 1991'de emekliye ayrıldı.