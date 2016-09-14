Eski köy korucusu öldürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahla vurulmuş bulunan eski köy korucusunun PKK mensuplarınca öldürüldüğü öne sürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahla vurulmuş halde bulunan eski köy korucusunun PKK terör örgütü üyelerince öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, şehit yakını da olan eski köy korucusu 52 yaşındaki Gülderen'in cesedi, ilçeye bağlı Yankıpınar köyü yakınlarında hayvanlarını otlattığı meranın yakınında, silahla vurulmuş olarak bulundu.

Gülderen'in cesedini bulan kardeşi İsa Gülderen, durumu köylülere ve Jandarmaya haber verdi.

Eski köy korucusunun bir süredir PKK terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiğini belirten yakınları, olayın failinin de PKK'lılar olduğunu ileri sürdü.

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