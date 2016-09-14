FETÖ şüphelisi askerlerin ''murakıbı'' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker yapılanmasından sorumlu olan ve örgüt üyesi askerlerin denetimini yapmakla görevli olduğu iddia edilen şüpheli "Murakıp" Hasan Pakır, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda yeni delillere ve isimlere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir şüpheli, kendisinin örgütteyken Harp Okulu öğrencilerinin tüm işleriyle ilgilendiğini anlatarak, ''Öğrenciler mezun olduktan sonra 'Murakıp' sistemi dediğimiz askeri personeli takip eden cemaat içi yapıya devir edilmiş ve bir daha da görüşmemiz yasaklanmıştır. Çünkü mezuniyet sonrası Harp Okulu öğrencileri ile irtibatı devam ettirmek örgüt içerisinde ihanet sayılmaktadır. 1994 yılından sonra Murakıp dediğimiz ve subaylarla ilgilenen ekip sorumluları mesleki görünümlerini değiştirdiler. Cemaatteki görevlerini bırakarak gerçekten esnaflık yapmaya başladılar. Bu işler, cemaatin vermiş olduğu sermaye ile paravan olarak kurulmuştu.'' dediği belirtildi.

İfadesinde, ''Murakıp'' olarak bildiği kişilerin de ismini de verdiği belirtilen şüpheli, ''murakıpların'' Harp Okulu'ndan mezun olan subayları örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile görüştürdüklerini, bu görüşmelerde bazı subayların kılıçlarını Gülen'e hediye ettiklerini, Gülen'in de onlara çeşitli hediyeler takdim ettiğini iddia etti.

Söz konusu şüphelinin ifadesi doğrultusunda harekete geçen savcılık, şüpheli ''Murakıp'' Hasan Pakır hakkında gözaltı kararı verdi. Adresinde bulunamayan şüpheli Pakır, yurt dışına çıkış yaparken yakalandı.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Hasan Pakır'ın, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce ''Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Pakır hakimlik ifadesinde, örgütün 1990-1991 yılında toplantılarına katıldığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Adana'da demokrasi mitinglerine katıldığını iddia etti. İfadesinde, yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanmasını kabul eden şüpheli Pakır, ''Üsküdar'da bir iş yerim var. Bununla ilgili yurt dışına çıkacaktım. Kaçma amacım yoktur.'' dedi.