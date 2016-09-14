FETÖ'nün iğrenç yüzü!

FETÖ'cü hainler devletin tüm kurumlarına saklandı. Kalleş yüzlerini gizleyip yıllarca tüm birimlerde kadrolaştı. Halkına kurşun yağdıran alçakların, aile kurumunu bile kirlettiği ortaya çıktı. FETÖ'nün firari Güney Afrika imamı Necdet İçel'in eski kayınpederi Yıldırım Acar'ın anlattıkları ise kalleşlerin nasıl kirli planlar içinde olduklarını bir kez daha kanıtladı. Acar, “Kızımla beraber 30 günlük torunum kazada hayatını kaybetti. Damadım ise eşinin 3-5 günlük acısına rağmen ‘akrabalık bağımız devam etsin’ diyerek ikinci kızıma talip olduğunu söyledi...” dedi.

İşte Acar'ın açıklamaları: "Bir süre yurt dışında çalıştım. Ardından memleketim Denizli'ye yerleştim ve ticaret yapmaya başladım. FETÖ üyesi oğlumun aracılığıyla 1989'da örgütün içinde vaiz olan Necdet İçel ile tanıştım. Ardından sohbetlere katıldım. Ancak İslam ile bağdaşmayacak davranışları gördüğüm için bir daha bu toplantılara gitmedim. Ticaretle uğraştığım ve iyi kazandığım için Necdet İçel ve FETÖ üyeleri bu durumdan faydalandı. Kızım 1990 yılında İçel ile evlendi. Bir süre sonra kızım ve ailesi Adana'dan Konya'ya dönerken trafik kazası geçirdi. Kızımla beraber 30 günlük torunum öldü. Cenazeleri defnettikten birkaç gün sonra Konya'da tedavi gören İçel'in yanına gittim. Eşinin 3-5 günlük acısına rağmen İçel 'Akrabalık bağımız devam etsin' diyerek ikinci kızıma talip olduğunu söyledi. Hangi vicdan, hangi insanlık ve hangi din adamına böyle bir şey sığar? Hangi mezhep, hangi dindensin sen? O an vurulmuşa döndüm, beynim bulandı."



DİLEKÇESİ İŞLEME KONMADI

Acar, devlet memuru İçel'in son yıllarda mal varlığının "şaşırtıcı" bir şekilde artış gösterdiğini de anlattı. Bununla ilgili daha önce Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ancak konunun soruşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle dilekçesinin işleme konmadığını açıkladı. Acar, İçel'in satın aldığı gayrimenkulleri daha sonra başkalarının adına geçirdiğini belirtti.





HİMMET PARALARIYLA SERVET YAPTI

Acar, eski damadı İçel'in lüks düşkünü olduğunu belirtti. Bu nedenle sohbetlerde işadamı, sanayici ve esnafa önem verdiğini söyledi. Acar, şöyle konuştu: "Necdet İçel, kızımla evlendiği zaman serveti yoktu. İzmir'de vaizlik yaparken iki lüks villa ile Torbalı'da malikane aldı. Ayrıca zeytinyağı ve hac organizasyonu firmasına ortak oldu. Lüks arabaya binip şoför tuttu. Zengin ve fakiri dolandırarak himmet paralarıyla bu serveti yaptı. Bir vaizin bu kadar servete kavuşması oldukça düşündürücü.



FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Necdet İçel'in özel sohbetlerinde yaptığı konuşmalar polis tarafından tespit edildi. Firardaki hain İçel'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülmesi gerektiğini söylediği emniyet kayıtlarına geçti. Firardaki İçel'in ayrıca "Hizmet'te 100 kişilik bir heyet var. Hizmet'i bunlar idare ediyor. Bütün istişareler, fetvalar hep oradan çıkıyor" dediği tespit edildi...(Takvim)