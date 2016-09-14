Gazeteci Meriç helikopterden denize atılmış

İstanbul Polisi'nin 5 yıl sonra yeniden açtığı "Gazeteci Haydar Meriç cinayeti" dosyasında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Fetullah Gülen'in ahlakdışı ilişkilerini anlattığı bir kitap hazırladığı için FETÖ yapılanmasının kurbanı olan Rumeli 39 Haber Sitesi'nin sahibi Haydar Meriç'in helikopterden denize atıldığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerde, Meriç'in cesedinde sürüklenme izi olmadığı dolayısıyla kıyıdan denize atılmadığı belirlendi. Vücudunda çarpma izi tespit edilmesi, Meriç'in cesedinin helikopterden denize atılmış olabileceği sonucunu ortaya koyarken, şüpheler de havacılık işi yapan İbrahim Faruk Bayındır'a odaklandı.



BAYINDIR'I İŞARET EDEN DATA HATTI

Olayın kilit ismi TARKİM Havacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır'ın data cihazıyla, Meriç'in telefon sinyalinin cinayetin işlendiği tarihte aynı anda kesildiği ortaya çıktı. Meriç'in telefon sinyaliyle sahibi belli olmayan "patates hat" olarak adlandırılan 2 numaranın sinyali ve bir "data" hattının sinyalinin eş zamanlı kesildiği anlaşıldı. Patates hatların sahibi bulunamadı ancak data hattının İbrahim Faruk Bayındır'a ait olduğu ortaya çıktı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li bakanlara kaset kumpası, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası olaylarına da adı karışan Bayındır'ın ABD'ye kaçtığı öğrenildi.