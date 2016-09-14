Gözaltındaki 7 avukatın sorgusu sürüyor

Antalya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında halen gözaltında bulunan 7 avukatın ifadelerinin alınması bekleniyor.

Antalyda'da hakkında gözaltı kararı verilen 25 avukattan 17'si yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 avukattan ise Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş ile Baro Yönetim Kurulu üyelerinden Lider Tanrıkulu yurtdışına çıkış yasağı konularak sabah saatlerinde serbest bırakıldı.



İLÇE BAŞKANI TUTUKLU



Buna karşılık Gezi olayları sırasında 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in avukatı Hakan Evcin, baronun yönetim kurulu üyelerinden Sedat Alp, İlknur Mersin, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Ersan Satılmış ve Kenan Mengi'nin de aralarında bulunduğu 7 avukat ise tutuklandı.



GÖZALTINDAKİ İSİMLER



Buna karşılık halen gözaltında bulunan Arif Usta, Adnan Taşkın, Mustafa Özmen, İbrahim Eren Çakıroğlu, Mustafa Alper Oral ve Fırat Coşkun ile Antalya'da 130 kişinin yasa dışı yöntemlerle dinlenmesiyle ilgili davada yargılanan istihbaratçı polislerin avukatlarından Osman Yengil'den oluşan gözaltındaki 7 avukatın ise ifadelerinin alınıp adliyeye sevkleri bekleniyor.