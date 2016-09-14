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kırsalında 9 terörist öldürüldü

  • ANKA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 11:28
Hakkari kırsalında 9 terörist öldürüldü
Hakkari kırsalında 9 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkâri kırsalında icra edilen harekatında 9 teröristin öldüğü belirtildi.

TSK dün kırsalında icra edilen harekatında bölücü terör örgütü mensubu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan öğle saatlerinde yapılan açıklamada dünkü operasyon hakkında bilgi verilirken dün ayrıca bir barınak, bir mağara ve bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.

TSK ayrıca Hakkâri/Şemdinli'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında; bir Kaleşnikof piyade tüfeği, iki Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 30 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeğinin ele geçirildiğini, Şırnak/Merkez'de, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından, Şırnak-Van Karayolunu yapan firmaya ait bir iş makinası yakıldığını bildirdi.

Dün Şırnak/Merkez'de icra edilen operasyonda, ayrıca bir el yapımı patlayıcı bulunarak etkisiz hale getirildi.