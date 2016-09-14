Hakkari'de hava harekatı

Hakkari merkezin güney kırsalına dün savaş uçaklarıyla harekat düzenlendiği, ilk tespitlere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir cephaneliğin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkezin güney kırsalına dün 20.26-21.04 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendiği belirtildi.

Tespit edilen birer dinamik hedef, malzemelik ve mağara girişinin ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Harekat sonucunda ilk tespitlere göre, 2 terörist etkisiz hale getirilmiş ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir cephanelik (vuruşu müteakip malzemelik olarak tespit edilen yerde büyük patlamalar meydana gelmiştir) imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.