MLKP'nin Ovacık sorumlusu öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde yasa dışı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) Ovacık sorumlusu 'Arjin Selçuk' kod adlı Berfu Dilan Canbey, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Ovacık İlçesi'nin Kozluca Köyü yakınlarında 8 Eylül günü arazi araması yapan güvenlik güçlerine teröristler tarafından ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren çatışma sırasında helikopterler teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldı. Çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı arazi aramasında farklı noktalarda kan izlerine rastlandı, ancak cesetler ele geçirilemedi.

ÇATIŞMA BÖLGESİLNDEN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda yasa dışı silahlı sol terör örgütü MLKP'nin Ovacık sorumlusu olan 'Arjin Selçuk' kod adlı Berfu Dilan Canbey'in Kozluca Köyü'ndeki çatışmasında ağır yaralı olarak arkadaşları tarafından çatışma bölgesinden çıkarıldığı ancak daha sonra öldüğü tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ CESEDİ GÖMDÜ GÜVENLİK GÜÇLERİ AİLESİNE HABERVERDİ

Öldürülen Canbey'in cesedinin Kozluca Köyü yakınlarında örgüt üyeleri tarafından toprağa gömüldüğü ve ailesine de haber verilerek gelip cenazeyi almalarının istendiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada da çatışmada öldürülen Diyarbakır'ın Ergani İlçesi nüfusuna kayıtlı Canbey'in cenazesinin örgüt üyeleri tarafından Kozluca yakınlarında toprağa gömüldüğü ve cenazenin olay bölgesinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

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