PKK ve FETÖ ihanette uzlaştı

İşte Doğu ve Güneydoğu’da PKK ve FETÖ’nün ihanet birlikteliği: PKK , toplumsallaşma taktiğini FETÖ’den aldı. İki terör örgütü masaya oturup uzlaştı. Fonlardan birlikte faydalandılar. Sınav sorularını birlikte çaldılar. Bölgede çocukları öğretmenler, yetişkinleri ise imamlar yönlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son Bakanlar Kurulu'nda Doğu ve Güneydoğu'da yürütülecek yeni dönemdeki uygulamaların yanı sıra bölgede PKK ve FETÖ'nün işbirliği de masaya yatırıldı. İşte istihbarat kurumlarının ve bölgeye gönderilen uzmanların hükümete sunduğu rapordan dikkat çeken başlıklar:

PKK’LI TERÖRİSTTEN FETÖ İTİRAFI