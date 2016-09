"15 Temmuz'da hata ettik! Darbenin arkasında Gülen var"

AP Türkiye Raportörü Kati Piri Ankara'ya geldi. Ankara ziyareti sonrası verdiği röportajda "Türk halkına hata ettik" dedi.

Bilindiği üzere FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girşiminin ardından günlerce sessizliğini Batılı liderlere Türkiye'den giden eleştiri mesajlarının ardından Ankara'ya peş peşe ziyaretler gelmiş hatta bazıları gecikmelerinden dolayı özür bile dilemişti. Nitekim son itirafta bugüne kadar yazdığı yazılarla ve AP'deki duruşuyla Türkiye'nin haklı tepkisini çeken AP Türkiye Raportörü Kati Piri oldu.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Piri, "Türk halkına hata ettik" dedi. İşte Piri'nin sorulan sorulara cevapları:

'15 TEMMUZ'UN ARKASINDA FETÖ'CÜLERİN OLDUĞUNDAN ŞÜPHEM YOK"

FETÖ ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye sık sık gelip giden biri olarak 15 Temmuz'dan önce bir fikriniz var mıydı?

Evet, son 3 yılda Türkiye'yi ziyaretlerim sırasında FETÖ'cüler hakkında konuşmalar oluyordu. Hükümet, bir paralel devlet yapılanması olduğundan söz ediyordu. AB'nin bunu çek etme şansı yoktu ama darbe girişimi gösterdi ki bir paralel devlet olduğu açık. Şahsen benim darbenin arkasında teröristbaşı Gülen'e bağlı insanların olduğuna dair hiçbir şüphem yok ama soru şu: "Bu ne kadar geniş bir organizasyondu?" Bu darbe girişimi Pennsylvania'dan mı yönetilmişti? Yüzlerce hatta on binlerce FETÖ'cü bu girişimin içinde miydi? Yoksa sadece ordudan atılacağını bilen darbeci askerlerin son hamle olarak yaptığı bir şey miydi?

Yani darbenin arkasında FETÖ'cülerin olduğuna dair hiçbir şüpheniz yok...

Evet, ama dediğim gibi soru şu: "Bu darbe girişimini birkaçFETÖ'cü mi yaptı yoksa daha geniş anlamda organize edilmiş bir şey miydi?" Bunun cevabını sadece yargıçlar verebilir. Zaten bir sosyal demokrat olarak da FETÖ'cülerin Türkiye'de demokrasinin en güvenilir destekçisi olduğunu düşünmüyorum. Yine de tutuklanan ya da açığa alınan on binlerce insanın 15 Temmuz gecesi yaşananların direkt içinde olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz.

'TÜRKİYE'DEN HER GÜN 20 MEKTUP ALIYORUM'

Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmemizde on binlerce insanın açığa alınmasını ya da meslekten ihraç edilmesini sorduk, bazı cevaplar aldık. Sadece AB'nin değil muhalefet partilerinin kaygısı, on binler içinde FETÖ ile ilgisi bulunmayan masum insanların da tutuklandığı ya da işini kaybettiği gerçeği. Bu Türkiye için en önemli mesele olmalı. Son olarak PKK ile ilişkili olduğu düşünülerek açığa alınan 14 bin civarında öğretmenle birlikte, bu olaydan etkilenenlerin sayısı oldukça yükseldi. Ki ailelerini de hesaba katarsak "Her 40 Türk'ten 1'i etkilendi" demek oluyor. Ben bile mağduriyetlerini anlatan insanlardan her gün ortalama 20 mektup alıyorum. Elbette suçluları adalete teslim etmek hükümetin görevi ama masum insanların da mağdur edilmediğinden emin olmalılar. 15 Temmuz, Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıydı. Önümüzdeki aylarda Türkiye'de yapılacaklar da Türkiye'deki demokrasi için bir test olacak. İnsanların bu konudaki duygularını anlıyorum ama kimin suçlu olduğuna mahkemeler karar vermeli.

