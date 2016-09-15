2 yüzlü Hollanda'dan demokrasiye kelepçe

Her fırsatta Türkiye’ye ders vermeye kalkan Hollanda, Türk gençleriyle görüşmeye giden SABAH-aHaber muhabirini kelepçeleyip bir hücrede 15 saat aç susuz bekletti

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran Hollanda, gerçek yüzünü gösterdi. Ülkede yaşayan Türklere bakışı eleştiren videoları 500 bin kişi tarafından izlenince gözaltına alınan İsmail İlgün ve arkadaşlarını haber yapmaya giden SABAH ve aHaber muhabiri Fatih Özyar da gözaltına alındı. Gazeteci kimliğiyle kamuya açık alanda çekim yapmasına rağmen gözaltına alınan Özyar, polis tarafından kelepçelendi ve bir hücreye atıldı.

BASIN KİMLİĞİNE RAĞMEN ...

Serbest kalan Özyar, Hollanda'da basın özgürlüğü olmadığını birebir yaşadığını belirterek "15 saat su dahi verilmeden gözaltında tutuldum" dedi. Her şey, İsmail İlgün'ün, Hollanda'da yaşayan Türkler ve diğer yabancıların yaşadığı sorunları anlatan bir video hazırlamasıyla başladı. YouTube'ta yayımlanan ve kısa sürede 500 bin kişi tarafından izlenen videoların yayılması üzerine Hollanda polisi, İlgün ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Kuzey Hollanda'da Zaandam kentinde yaşanan olayla ilgili haber yapmak üzere bölgeye giden muhabir Özyar ise telefonuyla çekim yapmak istedi. Hollanda polisi tarafından engellenen Fatih Özyar, 4 polis tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonra kendisinin gazeteci kimliğini göstererek kamuya açık alanda çekim yaptığını ancak buna rağmen gözaltına alındığını belirten Özyar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"Hollanda'da ciddi baskılar var. Artık 'Ülkemi, cumhurbaşkanımı seviyorum' demek Hollanda'da yasaklanmış durumda. Çünkü bunu söyleyen herkes hedef haline geliyor. Kuzey Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk gençleri cumhurbaşkanını ve ülkelerini sevdiklerini açıklayınca, Hollanda'nın gündemine oturdular. Hollanda basını da bu gençler hakkında yayın yaparak, hedef haline getirdi. 'Sokak teröristleri ve Erdoğan'ın askerleri' diye bahsediliyor.

SU BİLE VERMEDİLER

Gözaltıları haber yapmaya giderken ben de aynı şiddete maruz kaldım. Polislere basın kartımı göstermeme rağmen 'Burayı derhal terk et. Burası Türkiye değil Hollanda' dediler. Ben de 'Burası açık bir alan, çekim yasağı koyamazsınız' dedim. Bana 'Bu dakikadan itibaren gözaltındasın' denildi. Polisin şiddetiyle beraber ellerime kelepçeler vuruldu. Buradaki polis bürosundaki hücreye atıldım. Tam 15 saat orada bekledim. Hiçbirşey sormadılar. Su bile vermediler."

Hollanda'ya ırkçılık tepkisi

BASIN ÖZGÜRL ÜĞÜ AYAKLAR ALTINDA

Türk kökenli Alman Politikacı Ozan Ceyhun: Hollanda polisinin tavrı çok kötü. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Hollandalı Kati Piri geçmişte FETÖ mensubu gazetecileri savunmuştu. Gazetecinin basın görevlisi olarak değil de zanlı gibi gözaltına alınması, basın mensubuna yapılabilecek en büyük ayıp. Hollanda'da basın özgürlüğü tamamen ayaklar altına aldı. Hollanda sürekli Türkiye'yi eleştiriyor ama kendi polisleri demokrasiye aykırı bir şekilde davrandı. Bunun adı sadece ırkçılık olabilir.

FETÖ BU ÜLKEDE YAPILANMIŞ HALDE

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: Hollanda FETÖ yapılanmasının en yoğun olduğu Avrupa ülkeleri arasında. 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz sonrasına kadar Türkiye'de FETÖ içinde yer alan kişi ve kurumların çoğu, parasını bu ülkeye aktardı. İstihbarat alanında da birlikte iş yapıyorlar. Özgür olması gereken basına yapılan haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bundan sonra Avrupa ülkelerinde benzeri olaylarla karşılaşabiliriz. Erdoğan nefretiyle Türklerin üzerine gelebilirler.

TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ZİRVESİ

Medya Derneği Başkanı Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Hollanda'da yaşanan bu olay, Batı'nın basına karşı çifte standardını gösteriyor. Hollanda'da yaşanan bu durum endişe verici. Batı'nın kendi içine farklı, dışa farklı bakması, orada yaşayan Türklerin kendi aralarında ülkeyi ve cumhurbaşkanımızı öven paylaşımlara bozulması ve görevini yapan bir basın mensubuna çifte standart uygulaması tahammülsüzlüğün zirve noktası.

BASIN DA TÜRK GENCİNİ LİNÇ ETTİ

zaandam 'da yaşayan 19 yaşındaki blogger İsmail İlgün, salı günü tutuklandı. Hollanda basını ise İlgün'ün videolarında şiddeti kışkırttığını ileri sürdü. İlgün ve arkadaşlarından herkesin şikâyetçi olduğunu iddia eden basın, aşırı sağcı Wilders'in "Sınır dışı edelim" sözlerine de yer verdi. Muhabir Fatih Özyar'ın (solda) olay yerine girmesi ise bir ay süreyle yasaklandı.