Başbakan Binali Yıldırım'ın kaleme aldığı mektup, şehit polis memuru Hamuryen'in ailesine teslim edildi.

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, parti yöneticileriyle Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Soğanda, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Halil Hamuryen'in, Erciş ilçesindeki ailesini ziyaret ederek, Başbakan Yıldırım'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubu getirdiğini belirtti.

Şehit ailesine Başbakan Yıldırım'ın selamlarını ileten Soğanda, vatan ve ümmet için canlarını veren şehitleri ve ailelerini önemsediklerini söyledi.

Soğanda, konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım'ın yazdığı mektubu, şehidin ağabeyi Celal Hamuryen'e teslim etti.

Ağabey Hamuryen de Başbakan Yıldırım'ın gönderdiği mektubun kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, kardeşinin tüm Türkiye'nin şehidi olduğunu aktardı.

Başbakan Yıldırım'ın şehit aileleri için yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Aziz şehidimizin kıymetli emaneti değerli kardeşim, bölücü terör örgütüne karşı vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen ve Rabbimizin 'Onlar ölü değildirler fakat siz bilemezsiniz' (Bakara süresi 154. ayet) müjdesine mazhar olan şehidimize milletçe minnettarız ve kahramanımızı asla unutmayacağız. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, size daima sahip çıkacağımızdan asla endişeniz olmasın."