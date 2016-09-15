Çukurca'ya hava harekatı

Bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişiminde bulunduğu Uzundere bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 201 oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere bölgesinde bugün gerçekleştirilen hava taarruzunda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3'ncü Piyade Tümen komutanlığının sevk ve idaresinde, 1'inci Komando Tugayı, 2'nci Hudut Tugayı ve Jandarma Özel Harekat birliklerinin katılımı ile icra edilen Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

SIZMAYA ÇALIŞAN HAİNLER BOMBALANDI

Operasyon kapsamında bugün, Uzundere bölgesinde Dağbaşı Tepe'ye sızmaya çalışan bir grup bölücü terör örgütü mensubuna 04.10-04.15 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hava taarruzu gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ilk tespitlere göre en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, terörist grubun dağılarak, yaralıları bölgeden uzaklaştırdıkları kaydedildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 201 OLDU

Sızma girişiminde bulunan gruba eş zamanlı olarak zırhlı muharebe araçları ile de ateş açıldığı bildirilen açıklamada, şu ana kadar operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 201 olduğu belirtildi.

Öte yandan Aslan Tepe istikametinden yaklaştığı tespit edilen 6-7 kişilik terörist grubun da ateş altına alındığı, bölgede zayiat tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

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