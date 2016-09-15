Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan, Kurban Bayramı'nın son gününde, şehit yakınlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutlamak amacıyla eşi Emine Erdoğan'la birlikte Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde 37 yaşında şehit düşen özel güvenlik görevlisi Mustafa Kaymakçı'nın Üsküdar'da oturan ailesini ziyaret etti.

Buradan Çamlıca'ya geçen Erdoğan, yine Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan 47 yaşındaki Salih Alışkan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Erdoğan, Çengelköy'de darbecileri engellemeye çalışırken 36 yaşında şehit düşen Kırıkkale Şeker Fabrikası'nda çalışan Gökhan Esen ile yine aynı yerde 23 yaşında şehit olan Balıkesir Üniversitesi İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Burak Cantürk'ün ailesini de ziyaret ederek, taziyelerini sundu.

Darbe girişimi sırasında Çengelköy Karakolu önünde 53 yaşında şehit olan Yenişafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, ailenin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretler sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.