Cuntacıdan eşine şifreli mektup...

FETÖ'nün darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan bir subayın eşine gönderdiği mektuba el konuldu. İsmi gizli tutulan subayın eşine gönderdiği mektubunda evde bulunan suç delillerini 'temizlemesi' yönünde şifreli talimat verdiği saptandı.

'EVDE TEMİZLİK YAPIN'

Sincan F Tipi Cezaevi'nde bulunan söz konusu yüzbaşının eşine gönderdiği mektupta dikkat çeken ifadeler şöyle: "Hukuk süreci normal seyretmiyor. Polis, savcı ve hâkime dikkat edin. 15-16 Temmuz günü mesaide olduğum önemli. Çalışma odamda bir aylık hafızası olan güvenlik kamera kayıt cihazı var. Cihaz en eski tarihi kendi silerek, kayda devam ediyor. Flaş bellek ile delil niteliğinde kopya alınabilir. Avukata sor, 'Gerek yok' şahitlerimiz var sıkıntı yok. Hanımefendinin desteğini almaya çalış. Harcamalarınıza dikkat edin. Maaş hesabına üçte ikisi yatabilir. Benim ve kendinin ÖSYM, AÖF kayıt işlemleri ile olursa KPSS sınav başvurularını takip et. R.'nin nakil işini duruma göre takip et. Bizde olan beyaz boyalardan annenlere götür, boya ve temizlik yaparsınız." El konulan mektubu yazan yüzbaşının evinde arama ve el koyma işlemi yapıldığı öğrenildi.