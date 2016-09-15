Ekimde 20 bin yeni öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki bayramlaşma programına katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi veren Bakan Yılmaz, bu güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden, FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 28 bin 163 öğretmenin ilişiğinin kesildiğini açıkladı. 20 bin öğretmenin de açığa alındığını belirten Bakan Yılmaz, "40 bin norm fazlası öğretmenimizi etkin kullanacağız, şubatta aldığımız 30 bin öğretmeni göreve başlatacağız. 20 bin öğretmenimizi de ekim içinde göreve başlatacağız" dedi.