Ertuğrul Kürkçü'den küstah tehdit!

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, terör örgütü PKK'yı destekleyen belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK medyasına konuşan Kürkçü, özsavunmaların oluşturulması gerektiğini, asıl direnişin bundan sonra başlayacağını söyledi.

"ÖZSAVUNMA OLUŞTURMALIYIZ"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın mesajlarına vurgu yapan Kürkçü, "Bu açıdan özsavunmaya hem önem vermek hem de ciddiyetle yerine getirmek çok önemlidir. Çünkü bizleri savunacak bir kamu güvenliği mekanizması yoktur. Sayın Öcalan'ın da belirttiği gibi kendi özsavunmamızı oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Kürkçü, asıl direnişin bundan sonra başlayacağını sözlerine ekledi.