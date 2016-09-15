FETÖ’nün eğitim hattı: İstanbul-Konya-Ankara

FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen 28 bin öğretmenin yaklaşık dörtte biri İstanbul Konya ve Ankara’da görevliydi. Tunceli’de ise sadece 7 öğretmen FETÖ ile ilişkili çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), FETÖ'nün eğitim yapılanmasının haritasını çıkardı. FETÖ'ye en güçlü olduğu eğitim alanında 28 bin 163 öğretmeni ihraç ederek ağır darbe vuran MEB, ihraç edilen öğretmenlerin il dağılımına bakarak, örgütün en çok İstanbul-Konya-Ankara hattında yoğunlaştığını saptadı. PKK ve FETÖ arasındaki işbirliği sayesinde FETÖ Batı'da PKK ise Doğu'da etkili oldu.



İLK 2: İSTANBUL VE KONYA

Darbe girişiminin ardından harekete geçen MEB, FETÖ'nün en yoğun örgütlendiği alan olan eğitimde 43 bin öğretmeni açığa aldı. FETÖ'nün bin 17 özel okulu, 823 özel öğrenci yurdu ve 283 çeşitli kursunun faaliyetleri sona erdirildi. FETÖ'nün okullarında görev yapan 27 bin 800 öğretmenin lisansı da iptal edildi. Açığa alınan öğretmenlerin ihraçları için çalışmalar başlatıldı.

MEB, 2 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ üyeliği tespit edilen 28 bin 163 öğretmeni ihraç etti. 14 bine yakın öğretmenin soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi. İhraç edilen öğretmenler isim isim açıklandı. Listelere bakıldığında FETÖ'nün eleman kazandığı eğitim alanında en güçlü olduğu iller de göze çarptı.

Listelere bakıldığında en çok öğretmen ihraç edilen iller arasında 3 bin 487 öğretmenle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2 bin 32 öğretmenle Konya, bin 595 öğretmenle Ankara, bin 116 öğretmenle Bursa, bin 59 öğretmen ile Gaziantep, 898 öğretmenle de Kahramanmaraş takip etti.



TERÖR BÖLGESİNDE YOKLAR

FETÖ mensubu öğretmenlerin çok az bölümünün terör olaylarının yaşandığı doğudaki illerde görev yapması dikkat çekti. Ardahan'da 11, Hakkari'de 21, Iğdır'da 35, Şırnak'ta 38, Kars'ta 53, Ağr'da 77 öğretmen ihraç edildi.

FETÖ'cü öğretmenlerin en az olduğu iller arasında Gümüşhane (33) Edirne (35), Artvin ve Kırklareli (40) yer aldı. FETÖ'nün en az etkili olduğu il ise 7 öğretmen ile Tunceli olması dikkat çekti.

MEB, geçtiğimiz hafta PKK ile ilintili olduğu iddiasıyla 11 bin 285 öğretmeni açığa almıştı. Öğretmenler en çok sokağa çıkma yasağı olan Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Van ve Bingöl'den açığa alındı.



ZEKİ ÖĞRENCİLERİ PADİŞAH VE SAHABE İSMİYLE KODLAMIŞLAR

FETÖ'nün, evlerinde kalan bazı öğrencileri, zekâ durumunlarına göre"sahabe" veya "padişah" diye kodladığı belirlendi.



İFADESİNDE ANLATTI

Bir dönem örgütte çeşitli görevlerde bulunan F.G., Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde şüpheli olarak verdiği ifadesinde, FETÖ evlerine gelen öğrencilere matematik dersi verip karşılığında burs adı altında aylık para aldığını dile getirdi. F.G., bir yıl sonra dört kişilik çok zeki bir öğrenci grubuna ders vermesinin istendiğini aktardı.



'BU ÇOCUKLARA İYİ BAKIN'

F.G., şu bilgileri verdi: "Bunların kod isimleri 'Talha', 'Zübeyr', 'Enes', 'Musab' olan sahabe isimlerinden oluşuyordu. Öğrenci evlerine katılan öğrencilere zekâ durumuna bakılarak, ileride verilecek görevlerine göre sahabe ya da Osmanlı padişahları 'Fatih', 'Yavuz' ve 'Murat' isimleri verilir, hareketin geleceği gözüyle bakılırdı. Benim gibi bu çocuklara ders verenlere, 'Bu çocuklar özel yerlere hazırlanıyor, ona göre dikkat edin. Yanlarında küfür etmeyin, yanlarında asla şort veya eşofmanla bulunmayın' gibi uyarılarda bulunulurdu. Lise veya ortaokul öğrencileri bu evlerde kalması gerektiğinde, gece yatarken bile pantolonla yatmamız, odanın ışığının açık tutularak 'İbadet ediyor, kitap okuyor' algısı yaratmamız söylenirdi."