FETÖ'nün firarileri

FETÖ'ye yönelik dava ve soruşturmalarda haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, savcılar ve iş adamlarının yanı sıra bazı emniyet müdürleri de firari durumda bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar ve açılan davalarsebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Mustafa Zeki Uğurlu ve Adil Öksüz başta olmak üzere, aralarında asker, iş adamı, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin de olduğu farklı mesleklerden çok sayıda kişi hala firari durumda bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ soruşturmaları ve davalarında haklarında yakalama kararı olan bir numaralı sanık Fetullah Gülen dahil birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor.





Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün bazı üyeleri yurt dışına kaçtı. Titiz çalışmaların ardından Tuğgeneral Nebi Gazneli 14 Ağustos'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde saklandığı evde, Eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tümamiral Hayrettin İmran ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ise 7 Eylül'de İstanbul Tuzla'da yakalandı. Bu gelişmelerin ardından firari general/amiral sayısı 6, firari asker sayısı ise 134'e düştü.

Hala firari durumda bulunan Eski Kuzey Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve diğer firari askerlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi Yavuz Fırkateyni'nde alıkoyan askerleri komuta ettiği bildirilen söz konusu isimler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kaçmış, İzmit'te iskeleye çıktıktan sonra ise kendilerini bekleyen araçla firar etmişti.

Firar eden amirallerin arasında bulunan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın da yetki alanında olmamasına rağmen darbe girişiminin olduğu gece karargahtaki harekat merkezine inip, gemilerin denize açılmaları emrinin ilgili yerlere gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Firari Kalyoncu tankları şehre gönderme emri vermişti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hazırlanan atama listesi kapsamında 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen Tuğgeneral Ali Kalyoncu, darbe girişiminin olduğu gece tugaya geldi. Kalyoncu'nun tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini verdiği belirtildi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Kalyoncu firar eden subayların arasında yer aldı.

İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün ifadeleri alınamamıştı. ABD'nin Virginia eyaletindeki NATO karargahında görevli Uğurlu'nun daha sonraki süreçte ABD'den sığınma talep ettiği ortaya çıktı.

Norfolk'taki NATO üssünde görev yapan firari Uğurlu'nun 22 Temmuz'da görev yerinden ayrıldığı, bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Özel ekip Öksüz'ü aralıksız arıyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz de kaçan isimlerin başında geliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Adil Öksüz'ün yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunanistan'daki iki ateşe aileleriyle İtalya'ya kaçtı

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli iki askeri ataşe ise Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında geri çağrılınca kayıplara karıştı.

Türkiye'nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığından akreditasyonlarının iptal edilmesini istemesinden bu yana Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı ve Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç'tan haber alınamamıştı. Sonraki süreçte bu kişilerin aileleriyle İtalya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Firari gazeteciler aranıyor

Haklarında gözaltı kararı bulunan gazetecilerden Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin darbe girişiminden sonra Ahmet Dönmez, Turan Görüryılmaz ve Ufuk Emin Köroğlu'nun ise 15 Temmuz'dan önce farklı tarihlerde yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Fatih Akalan'ın Antalya'nın Kaş ilçesinden deniz yoluyla, diğer şüphelilerin ise hava yoluyla ülkeden ayrıldığı öğrenildi.

Kapanan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik FETÖ/PDY soruşturmalarında, Bülent Keneş, Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler aranıyor.

Gözaltına alınan, Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Erdal Şen, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı, Emre Soncan'ın da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci FETÖ soruşturması kapsamında çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma kapmasında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer gazeteciler Cevheri Güven, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Kerim Gün, Levent Kenez, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur ve Mürsel Genç de halen firari.

Fetullahçı Terör Örgütünün "futbolda şike kumpası"na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 19 Nisan'da düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu ve avukat Halil İbrahim Koca adreslerinde bulunamamıştı.

Zanlılardan Dumanlı, Tekalan, Karakuş ve Koca'nın yurt dışında oldukları, Likoğlu ve Ekizoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu, bu sebeple yurt içinde saklandıkları ya da kaçak yollarla yurt dışına çıkmış olabilecekleri belirtildi.

İddianamelerde yer alan örgütün bir numaralı ismi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen, 1999'dan beri ABD'de yaşıyor. Emre Uslu, Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında açılan davada firari sanık olarak yer alıyor.

Ergenekon ve Odatv davalarının savcıları firarda

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin oluştuğu gerekçesiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkardığı eski hakim Süleyman Karaçöl tutuklanırken, eski savcı Muammer Akkaş firar etmişti.

HSYK kararnamesiyle görevden uzaklaştırılan, haklarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" iddialarıyla soruşturma yürütülen eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında 10 Ağustos'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmıştı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın da haklarında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasından önce yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Çorum Savcısı Fikret Seçen, HSYK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım'da 20 gün rapor alarak Atatürk Havalimanından Hollanda'nın Amsterdam şehrine gitti. Ayrıca Ergenekon, Odatv gibi birçok davanın savcısı olan ve HSYK tarafından açığa alınan Cihan Kansız da Belçika'ya kaçtı.

"FETÖ yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet, terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamaları yöneltilen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in ise geçen yıl 30 Ağustos'ta holdinge yönelik operasyondan iki gün önce uçakla İngiltere'ye gitmişti.

Ayrıca FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlamak için iş adamlarıyla holding binasında toplantı düzenlerken suç üstü yakalandığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan kısa süre sonra bir üst mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan iş adamı Abdullah Büyük'ün de Bulgaristan'a kaçmıştı. Büyük, sonraki süreçte Bulgaristan makamlarınca Türkiye'ye teslim edilip, tutuklanmıştı.

Hakan Şükür ve Arif Erdem de firariler listesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmalara "ABD'ye kaçtığı" belirtilen Hakan Şükür katılmadı.

Öte yandan, örgütün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcusu Arif Erdem de firariler arasında yer alıyor. Erdem'in ailesiyle 23 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaptığı tespit edilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminden bir ay önce özel bir televizyon kanalında "Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım, mesela bu sürece daha fazla katkım olurdu" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Osman Özsoy'un da kaçaklar arasında yer aldığı belirlendi.

Diğer soruşturma ve davalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davanın 13 sanığından dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan, dönemin Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Güvenlik Sistemleri Büro Amiri Serhat Demir ve dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Enes Çiğci halen firari durumda bulunuyor.

Bir süre firar eden sanıklardan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar ve suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Usta daha önce Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Erdoğan "ihbar edin" çağrısında bulunmuştu

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında vatandaşlara çağrı yapmıştı. Bütün vatandaşlardan ellerindeki bilgileri emniyet ve savcılıklara bildirmesini isteyen Erdoğan, "Bu işin en ideali, ülkemde nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımın FETÖ denilen bu yapılanma ile ilgili bilgileri yetkili makamlarla paylaşmaktan çekinmemesidir. Emniyete bildirmeleri lazım, savcılara bildirmeleri lazım." demişti.

Vatandaşların FETÖ ile bağlantılı arkadaşları, dostları da olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben diyorum ki bunları da ifşa etmeniz lazım. Bunları savcılığa ve emniyete bildirmeniz lazım. Niye? Bu bizim üzerimize bir vatanseverlik borcudur. Onlar bu ülkeyi değil, biz onları çökerteceğiz." ifadesini kullanmıştı.