FETÖ'nün sözde Samsun Bölge Sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde "Samsun Bölge Sorumlusu" tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Isparta merkezli 23 ilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen gözaltılar devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen C.C'nin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda, şüpheli düzenlenen operasyonla Samsun'da gözaltına alındı.

Isparta'ya getirilen ve örgütün sözde "Samsun Bölge Sorumlusu" olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevke edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ DİZİLERDEN OPERASYONLARININ HABERİNİ VERMİŞ

FETÖ'DEN TUTUKLANAN MÜDÜRLERİN İSİM VE FOTOĞRAFLARI ARTIK PANODA YOK